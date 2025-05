Io Sono Nessuno 2, Bob Odenkirk va in vacanza nel primo trailer italiano del thriller d'azione

News Cinema

Bob Odenkirk trascina la sua famiglia in vacanza nel primo trailer di Io sono nessuno 2, ma non avrebbe immaginato di dover lavorare anche durante il suo periodo di relax. Il film sarà nei cinema italiani dal 14 agosto con Universal Picures.

Mai rovinare le vacanze di un padre di famiglia, soprattutto se il padre in questione ha le fattezze di Bob Odenkirk ed è un abile e spietato assassino di professione. Dopo il successo del primo capitolo, la star di Better Call Saul è di ritorno sul grande schermo con Io sono nessuno 2, action movie che non rinuncia alla violenza e che tinge di rosso le vacanze di famiglia. Hutch Mansell è un marito e padre di periferia che di professione è un assassino meticoloso. Sua moglie, però, chiede che sia più presente nella vita dei suoi figli, così decidono di partire per una breve vacanza di famiglia, trascinando anche il nonno con sé. Ma, come mostra il primo trailer, la vacanza prenderà una brutta piega quando Hutch pesterà i piedi sbagliati.

Io sono nessuno 2, il trailer riporta Hutch Mansell al centro dell’azione violenta

Dopo il primo capitolo descritto come un avvincente thriller d’azione e distribuito nel 2021 in piena pandemia, Io sono nessuno riporta Bob Odenkirk al centro dell’azione. In vacanza con la sua famiglia al Majestic Midway and Waterpark, il killer scopre che quella location di felice e spensierato ha ben poco, essendo un parco a tema gestito da un uomo corrotto. La sua vacanza è condannata sin dall’inizio, quando Hutch decide di farsi valere come padre difendendo i suoi figli. Tuttavia la situazione degenera in fretta, spingendo Hutch a scendere ancora una volta in campo e comprendere che anche lo sceriffo è corrotto in quel posto. Si renderà conto di aver trascinato la sua famiglia in una vecchia zona di contrabbando pullulante di criminalità e poliziotti corrotti, gestiti da una boss criminale interpretata da Sharon Stone. Nessuno può rovinargli la vacanza, o quantomeno è quello che sostiene il protagonista.