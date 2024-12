Io sono ancora qui: il trailer italiano del commovente film di Walter Salles

News Cinema

Presentato in concorso al Festival di Venezia 2024, dove ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura, il film arriverà al cinema dal 30 gennaio con BiM Distribuzione. Ecco trailer e trama di Io sono ancora qui.

Così come Vermiglio, Armand, Emilia Perez e From Ground Zero e altri ancora, anche Io sono ancora qui, il nuovo film del regista brasiliano Walter Salles, fa parte dei quindici che compongolo la shortlist dei candidati al premio Oscar come miglior film internazionale.

Ma non solo: il film è stato presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Venezia, dove ha vinto il Premio per la Migliore Sceneggiatura, ed è candidato ai Golden Globe come Miglior Film Internazionale e per la Miglior Attrice in un film drammatico. Quest'ultima nomination è intestata a Fernanda Torres, l'attrice che per Central do Brasil vinse l’Orso d’argento e venne candidata al Premio Oscar. In più, in patria, Io sono ancora qui è campione d'incassi con oltre 10 milioni di dollari al box office e 1.5 milioni di spettatori.

Da noi arriverà al cinema dal 30 gennaio con BiM Distribuzione.

Io sono ancora qui è tratto dalla vera storia di Marcelo Rubens Paiva e dal suo romanzo "Sono ancora qui" (edito da La Nuova Frontiera), e racconta una parte di storia del Brasile tuttora nascosta e la toccante storia di una donna che non si è mai arresa. Questa la trama ufficiale:

Rio de Janeiro, 1971: il Brasile vive nella morsa della dittatura militare. La famiglia Paiva vive nell’unico modo possibile per resistere al clima di oppressione che aleggia sul paese: con ironia e affetto, condividendo la quotidianità con amici e parenti. Ma un giorno, i Paiva si ritrovano vittime di un’azione violenta e arbitraria da parte del governo: Eunice (Fernanda Torres) resta d’improvviso senza suo marito Rubens (Selton Mello), sola e con cinque figli, costretta a reinventarsi per proteggere i suoi cari e disegnare un futuro diverso da quello che la società le prospetta.