From Ground Zero: il trailer del film nella short list degli Oscar 2025 come miglior film internazionale

Il film è un progetto che raccoglie 22 cortometraggi tra i tre e i sei minuti realizzati da giovani registi di Gaza che fanno parte della scuola di cinema del regista palestinese Rashid Masharawi. From Ground Zero è co-prodotto dalla italiana Revolver Film, che si occupa anche della distribuzione: qui tutte le info.

Nela quindicina di titoli che compongolo la shortlist dei titoli che gareggiano per il Miglior Film Internazionale all'Oscar 2025, oltre a Vermiglio, c'è anche From Ground Zero, un film palestinese co-prodotto anche dalla società italiana Revolver Film di Paolo Maria Spina, che si occupa anche della distribuzione sul territorio nazionale.

From Ground Zero - Gaza è una collezione di 22 cortometraggi, alcuni cortissimi, che insieme compongono un film antologico di 1h 55', e i registi sono ragazze e ragazzi della striscia di Gaza, di età compresa tra i 19 e i 28 anni, in parte allievi della scuola di cinema organizzata dalla Fondazione Masharawi in Palestina.

Nei vari corti, concepiti sia in chiave documentaristica che in forme narrative a soggetto, viene mostrata la vita quotidiana nella gigantesca tendopoli formata da oltre un milione di sfollati dalle macerie fumanti della città di Gaza, senza alcun intento anti-ebraico. Si tratta una testimonianza, quasi unica nella sua esposizione, della situazione contingente e dello stato d'animo di un intero popolo.

Il film è stato presentato in prima mondiale al Festival di Toronto lo scorso settembre 2024, e programmato presso altri importanti festival internazionali; di recente anche al Torino Film Festival.

Per esercenti, associazioni o altre realtà che desiderino programmare From Ground Zero i contatti per le necessarie informazioni finalizzate alla programmazione e per le condizioni di noleggio della copia da ricevere per la proiezione, sia in DCP e MP4 con s.t. italiani, sono: info@revolverfilm.it e revolver.distribuzione@gmail.com.

Vi mostriamo qui di seguito il trailer ufficiale di From Ground Zero, di cui al momento è in corso di realizzazione un sequel, girato sempre a Gaza, formato da 4 cortometraggi da 25' ciascuno, che sarà completato a Giugno 2025.