Armand, ecco il trailer italiano del film con Renate Reinsve candidato norvegese agli Oscar 2025

Il film d'esordio di Halfdan Ullmann Tøndel, in shortlist per il Miglior Film Internazionale, debutterà nei cinema italiani il 1° gennaio con Movies Inspired. Ecco il trailer italiano di Armand.

Tra i quindici film entrati nella shortlist dell'Academy per il miglior film internazionale, assieme al "nostro" Vermiglio, c'è anche Armand, il candidato norvegese agli Oscar 2025. Presentato in prima mondiale allo scorso Festival di Cannes, il film è l'opera prima di Halfdan Ullmann Tøndel, nipote di Liv Ullmann e Ingmar Bergman, e vede protagonista la Renate Reinsve che dopo La persona peggiore del mondo, che le è valso il premio come migliore attrice proprio a Cannes, è passata dall'essere una sostanziale sconosciuta a una delle attrici più stimate del panorama internazionale.

E proprio su quella che tutti descrivono come un'interpretazione fenomenale di Reinsve si fa forte questo film, che racconta la storia di una donna - guarda caso un'attrice - di nome Elizabeth che viene convocata dai docenti dell'esclusiva scuola elementare che frequenta il figlio 6enne per un incontro con loro e altri genitori dopo che il bambino è stato accusato di aver iniziato un violento scontro con un coetaneo nel cortile dell'istituto.

Ma ecco la trama ufficiale del film:

Poco prima dell’inizio delle vacanze scolastiche, i genitori di Armand e Jon vengono convocati dalla dirigenza scolastica in seguito a un “fatto” avvenuto tra di loro. Nessuno però sembra in grado di spiegare cosa sia realmente accaduto. Si è trattato di un gioco innocente tra due bambini di sei anni o di qualcosa di molto più serio? Le versioni dei due compagni non coincidono, le opinioni si contrappongono e le certezze degli adulti vacillano…