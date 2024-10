Io, robot: il regista Alex Proyas contro i robot di Elon Musk: "Mi restituisci i design?"

News Cinema

Alex Proyas su X ha spernacchiato Elon Musk, che ha presentato i nuovi prototipi robotici della Tesla: per il regista le somiglianze con i design usati in Io, robot con Will Smith sono piuttosto marchiane...

Vi ricordate di Io, robot, il film di azione e fantascienza con Will Smith, diretto da Alex Proyas e liberamente ispirato ai lavori di Isaac Asimov? Uscì vent'anni or sono, e secondo il regista almeno Elon Musk e la sua Tesla l'hanno visto, con molta attenzione. Proyas ha scelto X per sbeffeggiare i design dei nuovi prototipi robotici presentati dall'azienda di quello che è ormai uno degli uomini più potenti della Terra. Secondo Alex, assomigliano veramente troppo alla tecnologia visualizzata nel suo lungometraggio del 2004...





I robot di Elon Musk ispirati da quelli di Io, robot?

Il regista Alex Proyas utilizza con spietatezza i social, specialmente quando si tratta di difendere l'originalità delle sue creazioni: l'ha fatto qualche mese fa per sottolineare l'errore del remake del Corvo, ma in un post su X (ironia della sorte) si è rivolto ora a Elon Musk. La Tesla ha infatti qualche giorno fa presentato i suoi nuovi prototipi robotici: non solo un androide, ma anche i furgoncini Robovan e il taxi Cybercab, a guida autonoma. Proyas però ricorda ancora bene il suo lavoro con la Weta, la Digital Domain e il production designer Patrick Tatopoulos sulla tecnologia mostrata nel film Io, robot con Will Smith, e per lui i prototipi Tesla la richiamano sin troppo. Proyas ha accompagnato un esplicativo accosamento di immagini con un ironico: "Ehi Elon, mi restituisci i progetti per favore?" È possibilissimo che sia gli ingegneri Tesla sia i designer del film siano stati influenzati dalle stesse suggestioni (onestamente: i robot umanoidi non ci appaiono proprio identici): se mai la cosa dovesse andare oltre la presa in giro, pensiamo che i costosi avvocati di Musk avrebbero facilmente ragione di queste recriminazioni. Vi lasciamo giudicare. Costato alla fu-20th Century Fox 120 milioni di dollari, Io, robot raccolse nel mondo 353.134.000 dollari (fonte Boxofficemojo).