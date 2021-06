Indiana Jones, la saga disponibile in Ultra HD 4K: un evento a Milano per celebrarla

News Cinema

Gianni Canova racconterà a laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano i quattro film della saga di Indiana Jones, per celebrare l'uscita del cofanetto in Ultra HD 4K della serie, in Digipack e Steelbook.

L'intera saga di Indiana Jones è da oggi disponibile in cofanetto Ultra HD 4K, versione digipack o steelbook, e il ciclo avventuroso sarà celebrato domani 9 giugno alle 18:30 presso laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano: il critico Gianni Canova, in un evento in collaborazione con Koch Media e Paramount Home Entertainment, ripercorrerà col pubblico presente la storia e l'importanza dei quattro film, I predatori dell'arca perduta (che compie 40 anni!), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008). Tutti i film sono stati diretti da Steven Spielberg, che ha però lasciato a James Mangold la regia di Indiana Jones 5, previsto per il luglio 2022 e attualmente in corso di riprese in Inghilterra. Per partecipare al'evento a Milano sarà necessario acquistare o almeno prenotare il cofanetto proprio presso laFeltrinelli: solo per l'occasione, sarà acquistabile in loco la sua versione Steelbook, altrimenti esclusiva degli store online. Acquista su Amazon la saga di Indiana Jones in 4K Steelbook Acquista su Amazon la saga di Indiana Jones in 4K Digipack

Indiana Jones, la saga su Ultra HD 4K: in cosa consiste l'edizione

La saga di Indiana Jones in 4K Ultra HD è presentata in Dolby Vision e HDR-10, con una rimasterizzazione 4K dei negativi originali, approvata da Steven Spielberg. L'offerta comprende ben 9 dischi: quattro con i lungometraggi in 4K, quattro versioni Blu-ray, più un Blu-ray con sette ore di contenuti extra, tra cui making of, riprese sul set e svariati dietro le quinte (vintage e meno vintage). L'audio è garantito Dolby Atmos solo per le tracce originali in inglese, mentre l'italiano è presente in Dolby Digital 5.1 in tutti i casi, con in più il primo doppiaggio originale dei Predatori dell'arca perduta in 2.0 (per capirci, quello in cui Indiana è doppiato da Michele Gammino e non da Pino Insegno, voce nella riedizione italiana 5.1 del primo capitolo). Leggi anche Indiana Jones 5, foto dal set con Harrison Ford ancora nei panni di Indy!