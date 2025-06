In un mondo alla deriva Gollum ci salverà: la nostra intervista ad Andy Serkis

News Cinema

Durante l'ottava edizione del Filming Italy Sardegna Festival abbiamo intervistato Andy Serkis, uno degli artisti che amiamo di più. Nel 2027 lo vedremo tornare nei panni di Gollum ne Il Signore degli Anelli: La Caccia a Gollum. L'attore ci ha parlato del film, di Animal Farm e del maggiordomo Alfred che ritroverà in The Batman 2.

E alla fine arriva Andy Serkis, e per fine intendiamo l'ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival 2025. Nel tardo pomeriggio della domenica si concede alle nostre domande l'uomo che ha portato in vita e reso indimenticabile Gollum, star delle due trilogie cinematografiche che Peter Jackson ha tratto da Il Signore degli Anelli e da Lo Hobbit di J. R. R. Tolkien. Sembrano passati secoli dalla prima apparizione del personaggio sul grande schermo e non vediamo l'ora che torni in sala. Mancano circa due anni all'uscita de Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, di cui Serkis sarà il regista, e l'attore, nel frattempo, non starà certo con le mani in mano. Tornerà a vestire i panni di Alfred in The Batman 2 e si godrà il successo di Animal Farm, il film d'animazione tratto da "La fattoria degli animali" di George Orwell. In questi ultimi giorni Serkis si è riposato, insieme alla famiglia nel resort di lusso Forte Village, dove lo incontriamo e, prima di cominciare l'intervista, gli ricordiamo che, sul red carpet de Lo Hobbit: Un viaggio Inaspettato, gli abbiamo chiesto di recitare una breve poesia in rima con la voce di Gollum. Serkis si mette a ridere e la nostra chiacchierata parte proprio da La Caccia a Gollum e dalla sua passione per il progetto: "Sono molto contento di tornare nell'universo dello Hobbit e del Signore degli Anelli" - spiega Andy - "perché Gollum è davvero ricco di sfumature. J. R. R. Tolkien ha inventato un personaggio meraviglioso su cui c'è ancora tanto da scoprire e tanto da raccontare e che ha un ruolo fondamentale nella storia della Terra di Mezzo. Sono felicissimo di tornare in un mondo che ho adorato e di rivedere i vecchi amici. Andrò a Wellington, in Nuova Zelanda, fra un paio di mesi e cominceremo con la pre-produzione. Dopo altri 6 mesi inizieremo a girare".

Nell'universo di Tolkien, tra l’altro hai imparato il mestiere di regista, come regista della seconda unità della trilogia dello Hobbit…

Proprio così, ed è stata una bellissima palestra, e infatti abbiamo girato per ben 200 giorni. All'epoca mi accingevo a dirigere dei cortometraggi indipendenti, ma poi Peter Jackson ha deciso di affidarmi la regia della seconda unità dei film de Lo Hobbit e improvvisamente mi sono trovato a gestire una troupe enorme e a dover dirigere sequenze molto complicate, principalmente scene di battaglia. Nello stesso tempo dovevo occuparmi di una serie di dettagli. Inoltre giravamo in 3D e a una velocità di 48 fotogrammi al secondo, il che rendeva l'esperienza decisamente impegnativa.

Torniamo a Gollum. Non credi che sia un personaggio diversissimo da ogni altra creatura immaginata da Tolkien? Forse Gollum siamo noi, che abbiamo una cattiva coscienza e una buona coscienza…

È bello che Tolkien abbia costruito un personaggio tanto complesso in mezzo a personaggi o bianchi o neri. Nella trilogia del Signore degli Anelli e in quella de Lo Hobbit ci sono dei personaggi molto cupi, egoisti ed egocentrici nonché desiderosi di prendere il potere e non dividerlo con nessuno. Dall’altra parte c’è Frodo, che è altruista. La sola cosa che desidera fare è aiutare gli altri, e quindi la Contea e il mondo intero. Gollum, invece, si trova in una zona grigia, dove l'amore incondizionato per l'Unico anello lo ha portato a sofferenze e atrocità, e questo perché non ha la forza di mantenere le distanze dal 'suo tesoro'. Abbiamo sempre considerato Gollum un personaggio con una dipendenza, una creatura che non riesce a opporsi al potere dell'anello, e quindi ama e odia l'anello così come ama e odia sé stesso. Credo che tutti possiamo riconoscerci in Gollum, perché ognuno di noi ha qualcosa di irrisolto. La sua contraddittorietà lo rende incredibilmente interessante, ed è per questo che ormai è entrato a far parte dell'immaginario collettivo.

Perché i film del Signore degli Anelli e de Lo Hobbit appassionano ancora tante persone e sono piaciuti praticamente a tutti?

Viviamo in un mondo in cui raccontare storie è diventato molto importante perché non troviamo la verità da nessuna parte e quindi non sappiamo in cosa credere. A causa dei social media ma non solo, l'informazione non è più affidabile e la realtà viene continuamente contraffatta. Per questa ragione, le grandi storie epiche che Tolkien ha inventato acquistano un ruolo fondamentale in un mondo che sta andando alla deriva e che è diventato incomprensibile. Credo che ciò che la gente ama prima di tutto dei libri di Tolkien e poi dei film che ha ispirato sia l’idea di un codice morale, un codice morale molto forte. Tolkien non scriveva per allegorie, anzi le detestava perché secondo lui imponevano al pubblico un modo di pensare, e quindi tutti i suoi personaggi, il contesto in cui si trovano e la maniera in cui la storia viene raccontata servono a stimolare il lettore a trarre le proprie conclusioni e a reagire alla sua maniera alla narrazione. E tuttavia i libri di Tolkien trasmettono sempre un messaggio di speranza e sembrano dirci che ognuno può cambiare il destino dell'umanità. È un buon insegnamento e non dobbiamo scordarlo mai.

Perché secondo te l’animazione è il linguaggio perfetto per portare al cinema La Fattoria degli Animali di George Orwell?

Quando ho cominciato a lavorare ad Animal Farm, avevo intenzione di realizzare un film in live action e performance capture, ma così facendo avrei narrato una storia molto cupa. A un certo punto ci siamo resi conto - e ci sono voluti anni per metterci finalmente all'opera - che l'animazione avrebbe dato al racconto una certa innocenza rendendolo una sorta di fiaba old fashion, e infatti George Orwell la chiamava Animal Farm. Ciò non significa che abbiamo ignorato gli aspetti più dark del romanzo. Semplicemente abbiamo fatto in modo che gli spettatori potessero in qualche modo tornare alla propria infanzia e ai cartoni animati che guardavano con passione senza dover fare dolorosi bagni di realtà. Ovviamente il pubblico più adulto vedrà Animal Farm in un certo modo, mentre i bambini si lasceranno emozionare da ciò che apparirà sul grande schermo e ameranno il modo in cui sono stati disegnati i vari personaggi. Mi sembra di aver trovato un buon equilibrio e ne sono felice. Animal Farm è un libro difficilissimo da portare a cinema, forse per via del pregiudizio che c’è nei confronti di Orwell. Ricorrendo all'animazione, abbiamo realizzato anche un film per i più piccoli. Abbiamo voluto fare delle prove e abbiamo chiamato dei bambini di età compresa fra i 7 e i 12 anni: hanno adorato il film.

In futuro ti rivedremo nel sequel di The Batman, dove sarai Alfred, il maggiordomo di Bruce Wayne…

Lavorerò di nuovo con Matt Reeves, che ha diretto due film dell'ultima trilogia del Pianeta delle scimmie. Siamo diventati buoni amici e un giorno mi ha detto: 'Voglio creare un personaggio che possa darti l'opportunità di recitare con la tua vera faccia. Sei stato Cesare per moltissimo tempo e vorrei che lavorassi come un vero e proprio attore'. Così Matt ha inventato il suo Alfred. Credo che il rapporto fra Bruce Wayne e Alfred sia molto interessante, profondo e, almeno per me, commovente. Alfred è il padre che non è mai potuto essere, non ha nemmeno un briciolo di istinto paterno, non sa bene come comportarsi e quindi insegna a Bruce come diventare imbattibile. Eppure sente che dovrebbe essere un padre per Bruce ed è consapevole di non esserne capace. Tutto ciò rende le dinamiche tra Alfred e Bruce meravigliose e talvolta dolorose.