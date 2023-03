In ricordo di Tonino Guerra: i migliori film da lui scritti che trovate in streaming

News Cinema

Lo sceneggiatore tre volte candidato all'Oscar ci ha lasciato il 21 marzo 2012. Celebriamone l'arte con cinque titoli in streaming diretti da altrettanti maestri del nostro cinema.

Invece di un regista o attore vogliamo oggi celebrare l’arte di uno sceneggiatore unico quale è stato Tonino Guerra, artista che ci ha lasciato il 21 marzo del 2012. Con il suo tocco sempre capace di coniugare poesia e realismo, Guerra ha scritto pagine indimenticabili di cinema italiano e non solo, collaborando anche ad alcuni dei film di grandi autori europei come Theo Anghelopulos e Andrej Tarkovskij. I cinque film in streaming selezionati per rendergli omaggio sono diretti da altrettanti registi italiani tra i più importanti e diversi tra loro, a testimonianza della versatilità dello sceneggiatore. Ultima precisazione: come immagine di copertina abbiamo scelto La notte di San Lorenzo (1982) dei fratelli Taviani, una delle opere scritte da Guerra che amiamo maggiormente ma che purtroppo non è disponibile in streaming. Come al solito, buona lettura.

Matrimonio all’italiana (1964)

La celeberrima commedia tratta da Eduardo De Filippo e diretta da Vittorio de Sica vede la coppia impareggiabile di protagonisti Marcello Mastroianni e Sophia Loren. Riflessione profonda ma anche scanzonata sul cosa significhi la famiglia in italia, Matrimonio all’italiana è un film senza tempo, i cui discorsi sulla morale comune valevano allora come valgono oggi. Nomination all’Oscar per il miglior film straniero e per la Loren come protagonista. Uno dei classici degli anni ‘60, fiore all’occhiello della nostra cinematografia. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Blow Up (1966)

Tra i tanti film che Guerra ha scritto insieme a Michelangelo Antonioni, Blow Up è di gran lunga il nostro preferito. Soltanto la straordinaria sequenza della “scoperta” dentro la fotografia scattata quasi per caso rappresenta un momento di cinema incredibile. Discorso intimo ma anche universale sulla potenza dello sguardo ma anche della finzione, il film vinse la Palma d’Oro a Cannes e ottenne la nomination all’Oscar per la miglior regia e sceneggiatura, una delle tre conquistate da Guerra. Lungometraggio semplicemente magistrale. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Il caso Mattei (1972)

Cambio totale di registro per Guerra che sceneggia il dramma quasi documentaristico diretto da Francesco Rosi sulla vicenda di Enrico Mattei, morto in circostanze alquanto misteriose quando stava ristrutturando l’ENI. Trionfatore a Cannes insieme a La classe operaia va in Paradiso di Elio Petri, Il caso Mattei vede protagonista un Gian Maria Volonté semplicemente perfetto, monumentale in una prova crismatica e allo stesso modo asciutta. Film potente, schierato e coraggioso. Monumento di impegno politico/civile. Disponibile su Rai Play.

Amarcord (1973)

Gli anni dei ricordi, delle fascinazioni dell’infanzia e di un’epoca fatta di nebbia, luci soffuse, sensualità prosperosa e una malinconia poetica. Insieme a Federico Fellini Guerra fa di Amarcord un film epocale, un capolavoro che supera le barriere della lingua e delle stagioni. Nomination all'Oscar per la miglior regia e sceneggiatura, statuetta per il miglior film straniero. Troppe le scene entrate nella storia del cinema da ricordare. Il film italiano che è entrato maggiormente nell’immaginario cinematografico internazionale? Molto probabile…Disponibile su Amazon Prime Video.

Enrico IV (1984)

Per Marco Bellocchio Guerra scrive uno studio di caratteri che mescola psicologia e dramma umano in una combinazione affascinante. Tratto dall’opera di Luigi Pirandello, Enrico IV vede protagonista un Marcello Mastroianni in una delle prove più efficaci della seconda parte della sua carriera, attore capace di sfruttare il gioco di specchi che storia e regia offrono per costruire una personalità sfaccettata e dolorosa. Altro fiore all’occhiello nella filmografia di Guerra, collaborazione con l’autore italiano più importante degli ultimi quarant’anni. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.