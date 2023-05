In ricordo di Andrea Pazienza, cinque film in streaming ispirati da fumetti di culto

News Cinema

Il 23 maggio 1956 nasceva a San Benedetto del Tronto Andrea Pazienza, fumettista che con i suoi disegni e i personaggi al limite dell'assurdo ha saputo raccontare il disagio umano, sociale e psicologico di una generazione come nessun altro. Per rendere omaggio all'artista scomparso a soli 32 anni abbiamo selezionato cinque film in streaming ispirati da altrettanti comic-book meno conosciuti, almeno rispetto ai supereroi della Marvel e della DC Comics. Buona lettura.

Omaggio ad Andrea Pazienza: cinque film in streaming ispirati da fumetti di culto

Paz!

Ghost World

Era mio padre

A History of Violence

Watchmen

Paz! (2001)

Il film corale diretto da un Renato De Maria ispiratissimo rende giustizia poetica all’arte di Pazienza, proponendo alcuni dei suoi personaggi più famosi e radicali con un’adesione ammirevole. Paz! è un lungometraggio coraggioso, sfrontato, toccante quanto preciso. In un cast in stato di grazia spunta un Max Mazzotta geniale, funambolo infernale della poetica dell’autore. Anche Claudio Santamaria come Pentothal non è niente male, davvero. Film trascinante, un omaggio totalmente riuscito. Disponibile su NOW.

Ghost World (2001)

Dalla mente serafica e tagliente di Daniel Clowes arriva un film che racconta tutta la malinconia e l’alienazione della vita di provincia americana. Thora Birch, Steve Buscemi in stato di grazia e una Scarlett Johansson ancora alle prime armi fanno di Ghost World un piccolo grande film indipendente, uno spaccato tristissimo della monotonia di anime che non solo si sono perse, ma davvero non si sono mai incontrate. Film a suo modo straziante. Disponibile su CHILI, Google Play.

Era mio padre (2002)

Era mio Padre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il secondo film di Sam Mendes è un crime-movie monumentale, in possesso di una messa in scena spaventosamente elaborata e autunnale. Tom Hanks è un protagonista magnifico, Paul Newman una spalla leggendaria, Stanley Tucci, Daniel Craig, Jude Law comprimari perfetti. Era mio padre commuove e ipnotizza con uno spettacolo cinematografico sontuoso. Oscar per la miglior fotografia, ne meritava molti altri. Film da rivalutare in toto. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

A History of Violence (2005)

David Cronenberg gira un crime-thriller di frontiera concettuale sfruttando una graphic-novel indipendente. Il lavoro sulla metamorfosi dell’identità diventa preciso, sottile, morboso come nei capolavori passati dell’autore canadese. A History of Violence si avvale di un Viggo Mortensen prodigioso accompagnato da Maria Bello, Ed Harris e un William Hurt da inchino. Film straordinario, di tensione inaudita e potenza soffocante. Senza dubbio uno dei migliori di un cineasta unico. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Watchmen (2008)

Il capolavoro di Zack Snyder arriva dal genio di Alan Moore e Dave Gibbons. Il mondo dei supereroi non è mai stato talmente nichilista, coerentemente strutturato, pieno di figure dolorose e malevole, anche quando tentano di fare del bene. Patrick Wilson, Billy Crudup, Carla Gugino sono tra gli interpreti di Watchmen, blockbuster con un’anima politica e disperata che ogni volta fa male guardare. Ma ne vale assolutamente la pena, si tratta di uno dei migliori cinecomic di sempre. Altro che Man of Steel o Justice League: questo è Zack Snyder!!! Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.