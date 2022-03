In fondo al mar! I migliori film in streaming ambientati sotto la superficie marina

News Cinema

Nella lista di film in streaming troverete fantascienza, thriller, commedia e l'immancabile cinecomic...

Disaster-movie, fantascienza d’autore, thriller d’azione, commedia di costume e infine l’immancabile cinecomic: i cinque film in streaming che vi presentiamo qui sotto hanno il comune denominatore di essere ambientati - in gran parte o totalmente - sotto il livello del mare. Un piccolo gioco cinefilo che raggruppa lungometraggi anche radicalmente diversi tra loro per tono, stile e contenuti. Ma il cinema in fondo permette anche questo, ovvero trovare un filo che connette i confini spesso opposti rappresentati dalla “Settima Arte”. Buona lettura.

Cinque film in streaming ambientati sotto la superficie del mare

L’avventura del Poseidon (1972)

Partiamo col classico disaster-movie diretto dall’artigiano Ronald Neame, magnifica ambientazione curata nelle scenografie adoperate sottosopra, che restituiscono un enorme senso di soffocamento e alienazione. Gene Hackman, Ernest Borgnine e Shelley Winters comandano un cast esorbitante per un'avventura barocca e claustrofobica. L’avventura del Poseidon aprì la grande stagione del disaster-movie negli anni ‘70, che portò poi a L’inferno di cristallo, Airport e Terremoto. FIlm molto divertente. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

The Abyss (1989)

La portentosa avventura sottomarina firmata James Cameron racconta come la tecnologia serva a poco se l’essere umano non è in grado di farne l’uso appropriato. Per fortuna intelligenze superiori vegliano su di noi…Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio e Michael Biehn formano un cast variegato che si muove con agilità insieme ad effetti speciali incredibili, che anticipano la grandezza del prossimo Terminator 2. The Abyss non incontrò il favore del botteghino ma che rimane una perla nascosta nella filmografia del regista di Titanic e Avatar. Disponibile su CHILI, NOW.

Caccia a Ottobre Rosso (1990)

Il thriller d’azione hi-tech diretto da John McTiernan ci restituisce tutta la claustrofobia e la tensione della vita dentro un sottomarino. Caccia a Ottobre Rosso possiede un ritmo serrato e una messa in scena molto sopra la media del genere, anche perché il cast è a dir poco prezioso: Sean Connery, Scott Glenn, Alec Baldwin e Sam Neill sono protagonisti di un film ottimamente confezionato, uno dei migliori del decennio. Tratto dal bestseller di Tom Clancy. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Le avventure acquatiche di Steve Zissou (2004)

Anche Wes Anderson si cimenta col mare e le sue profondità in questo stralunato revenge-movie in cui il capitano Bill Murray vuole prendersi la sua sanguinosa rivincita sul mostro marino che ha segnato la sua vita. Insieme e lui Cate Blanchett, Jeff goldblum, Willem Dafoe e i soliti affezionati del cinema di Anderson. Le avventure acquatiche di Steve Zissou non è compatto quanto altri grandi prodotti dell’autore texano ma possiede momenti di grande cinema, con trovate comiche esilaranti e un senso di malinconia propriamente diffuso. Esteticamente raffinato, forse il film visivamente più elaborato di Anderson. Disponibile su Disney +.

Aquaman (2018)

Chiudiamo la rassegna con il folgorante cinecomic diretto da James Wan, uno spettacolo esplosivo che costruisce un mondo in fondo al mare bellissimo da vedere e coerente nell’ambientazione. Aquaman è un fantasy per famiglie molto ben congegnato, con Jason Momoa che lascia esplodere tutta la sua presenza scenica e un cast di supporto meraviglioso composto da Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman tra gli altri. Enorme e meritato successo di pubblico che serviva alla Warner/DC, in arrivo un sequel che promette di essere anche migliore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.