Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, posticipato il film con Andy Serkis

Andy Serkis ha annunciato che Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum arriverà più tardi del previsto sul grande schermo.

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum dovrà attendere ancora un po’ prima del suo arrivo al cinema. A confermarlo è proprio Andy Serkis che, oltre a riprendere il ruolo da protagonista, figura anche come regista e verrà affiancato da Peter Jackson come produttore. Dopo il successo della trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli al cinema e del prequel su Lo Hobbit, la Terra di Mezzo continua ad avere un forte impatto sul mondo dell’intrattenimento: lo dimostra anche la Serie TV prequel su Gli anelli del Potere rinnovata di recente per una terza stagione. Nel frattempo è in cantiere già da tempo uno spin-off dedicato a Gollum, la creatura sedotta dall’Unico Anello che tenta di depistare Frodo per riappropriarsi del suo tesoro. A detta di Andy Serkis, però, il pubblico dovrà attendere più del previsto poiché il progetto è stato posticipato.

Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum, il film con Andy Serkis posticipato

Confermato in lavorazione da maggio 2024, lo spin-off dedicato a Gollum è stato posticipato. Ospite al Fan Expo Vancouver, il regista ha rivelato che il progetto ambientato nella Terra di Mezzo slitterà di circa un anno, per cui bisognerà attendere ancora un po’ per il ritorno di Gollum sul grande schermo. In principio, infatti, il film aveva individuato come finestra d’uscita dicembre 2026, mentre adesso è stato posticipato a dicembre 2027. Le riprese dovrebbero partire il prossimo anno:

Sì, non è il 2026. In origine doveva essere dicembre 2026. Sarà dicembre 2027. Siamo proprio all'inizio del processo di scrittura. Ci prepareremo più avanti quest'anno. La preparazione richiede un bel po' di tempo, sei o sette mesi, e poi gireremo l'anno prossimo. Quindi, si torna alla data di uscita di dicembre 2027.

Ad occuparsi della sceneggiatura ancora in fase di realizzazione sono Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. Il Signore degli Anelli: La caccia a Gollum riporterà al cinema il franchise dopo l’episodio animato di Il Signore degli Anelli - La guerra dei Rohirrim, che ha incassato recensioni contrastanti e non ha ottenuto grande successo neppure al botteghino. In merito al prossimo capitolo con protagonista Gollum, la trama racconterà cos’è accaduto alla creatura tra i due primi capitoli della trilogia originale, con Gandalf e Aragorn sulle tracce di Gollum. Non è chiaro se Viggo Mortensen e Ian McKellen riprenderanno il loro ruolo.