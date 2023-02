Il Signore degli Anelli, in arrivo nuovi film dall'universo di JRR Tolkien

News Cinema

Warner Bros. Pictures e New Line Cinema torneranno a collaborare per portare sul grande schermo nuove storie tratte dall'universo tolkeniano. Dopo Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit siete pronti a un nuovo viaggio nella Terra di Mezzo?

Pronti a tornare nella Terra di Mezzo? La Warner Bros, Pictures ha deciso di produrre nuovi film dai libri di J.R.R. Tolkien: dopo la pluripremiata trilogia de Il Signore degli Anelli e l'adattamento de Lo Hobbit, entrambi diretti da Peter Jackson, faremo ritorno nella Terra di Mezzo per vivere nuove avventure. L'annuncio è stato dato giovedì nel corso di una conferenza stampa dal CEO della Warner Bros. David Zaslav, il quale ha rivelato che i dirigenti dello studio Mike De Luca e Pam Abdy hanno concluso un accordo basato sulla realizzazione di altri film tratti dall'universo letterario di Tolkien. I progetti saranno sviluppati attraverso l'etichetta WB New Line Cinema.

Il Signore degli Anelli, l'universo di Tolkien si espande con nuovi film

Oltre alle due trilogie cinematografiche citate, il mondo di Tolkien è stato trasposto sul piccolo schermo anche con la serie tv prodotta da Amazon Prime Video, Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere. Al momento non sono stati annunciati quanti film saranno prodotti, né chi dirigerà le nuove pellicole, ma in un'intervista a Variety, Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, suoi collaboratori storici, hanno rivelato di voler condividere con Warner Bros. le loro idee sui nuovi progetti.

A proposito dei nuovi accordi raggiunti Lee Guinchard, il CEO di Freemode, divisione della società Embracer Group che possiede i diritti delle opere di Tolkien, ha rivelato:

"In seguito alla recente acquisizione della Middle-Earth Enterprises siamo entusiasti di imbarcarci in questa nuova collaborazione con New Line Cinema e Warner Bros. Pictures, riportando l'incomparabile mondo di J.R.R. Tolkien sul grande schermo in nuovi ed entusiasmanti modi. Comprendiamo quanto siano apprezzati questi lavori e, collaborando con i nostri partner di New Line Cinema e Warner, intendiamo onorare il passato, guardare al futuro e aderire al più alto livello di qualità e valori di produzione."

Per De Luca e Abdy tornare a collaborare con la New Line Cinema e Warner Bros. significa, come vent'anni fa, provare a compiere un nuovo atto di fede per trasportare sul grande schermo le incredibili storie, i personaggi e il mondo de Il Signore degli Anelli. Un universo, hanno ammesso, che nonostante sia stato già largamente mostrato ai fan, presenta ancora tantissimi luoghi da esplorare.