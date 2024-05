Il Regno del Pianeta delle Scimmie, la trilogia è già prevista? Risponde il regista

News Cinema

Wes Ball, regista di Il Regno del Pianeta delle Scimmie al cinema dall'8 maggio, ha spiegato a ComicBook.com quali siano le possibilità di una nuova trilogia, incentrata sulle peripezie di Noa.

Con Il Regno del Pianeta delle Scimmie al cinema dall'8 maggio, film che segue le peripezie di Noa, una scimmia che vive secoli dopo Cesare, è normale pensare che i 20th Century Studios alias Disney stiano progettando una nuova trilogia: d'altronde, ormai non s'investe un budget corposo per un blockbuster, se non lo si può serializzare. Il regista Wes Ball ha risposto alle curiosità in merito avanzate da ComicBook.com. Leggi anche Il Regno del Pianeta delle Scimmie, le nuove sfide della CGI e della performance capture

Wes Ball su una nuova trilogia del Pianeta delle Scimmie: "Abbiamo un'idea su come procedere"

Nel Regno del Pianeta delle Scimmie, il protagonista Noa si trova a destreggiarsi tra i suoi simili divisi in tribù che non vedono le cose alla stessa maniera, mentre gli esseri umani, ormai non più specie dominante, rappresentano ancora un mondo ambiguo ai suoi occhi. Insomma, Noa si è incamminato in un percorso che riprende quello di Cesare nella precedente trilogia, composta da L'alba del Pianeta delle Scimmie, Apes Revolution - Il Pianeta delle Scimmie e The War - Il Pianeta delle Scimmie. Anche questo nuovo film è il primo atto di una trilogia già pianificata? Risponde il regista Wes Ball:

Ci vorrà il tempo che ci vorrà. Per fortuna, siccome questo marchio è importante per lo studio, ci lavoreremo bene come abbiamo fatto con questo, prendendoci il tempo necessario e facendolo per bene. Per me è fondamentale non entrare in preproduzione quando il copione non è terminato. Mi è toccato farlo in passato e non ne viene fuori nulla di buono. Una delle cose migliori che si potrebbe fare con il cinema oggi è smettere di comportarsi così. Risparmieremmo un sacco di soldi... Credo che con questo siamo messi bene. Per fortuna ci siamo posti molte di queste domande quando stavamo sviluppando questa sceneggiatura, quindi abbiamo un'idea di dove vogliamo andare, c'è spazio per un grande racconto. Ci si sono letteralmente aperte le porte alla fine di questo film, riveliamo un mondo molto più grande che cominciamo a esplorare con questo film, pieno di drammi, conflitto e tutto il resto. Incrociamo le dita. Vedremo.