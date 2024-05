Il Regno del Pianeta delle Scimmie, le nuove sfide della CGI e della performance capture

Interviste Cinema

In occasione dell'uscita del Regno del Pianeta delle Scimmie l'8 maggio, abbiamo intervistato tre tecnici e artisti degli effetti visivi della WETA, sangue italiano: Emiliano Padovani, Alessandro Saponi e Giuseppe Tagliavini. Tra CGI e performance capture ormai tecnologie comprovate, come si può alzare l'asticella?

Ciò che stupisce di più di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, al cinema dall'8 maggio, è ciò che non stupisce più: perdonate il gioco di parole, ma gli effetti digitali del film, realizzato in performance capture, CGI e riprese dal vero, mirano appunto al realismo e a non essere più notati. Questo non significa che dietro non vi sia un lavoro mastodontico e molto meno automatizzato di quanto si pensi: ne abbiamo chiacchierato con la WETA in quest'intervista, e l'abbiamo fatto con tre tecnici e artisti italiani degli effetti visivi, da tempo immemore al lavoro nella famosa azienda.



Il Regno del Pianeta delle Scimmie, l'intervista con Emiliano Padovani, Alessandro Saponi e Giuseppe Tagliavini

Il Regno del Pianeta delle Scimmie si ambienta secoli dopo la fine della passata trilogia con protagonista Cesare, questa volta concentrandosi sulla giovane scimmia Noa e sul suo tentativo di osteggiare una tribù dittatoriale che travalica gli insegnamenti proprio di Cesare. Sarà il caso di fidarsi dei pochi esseri umani rimasti, sul pianeta dominato dai primati? Abbiamo discusso della tecnologia raffinata che alimenta e sorregge il film, in compagnia di Emiliano Padovani (Look Dev Supervisor), Alessandro Saponi (CG Supervisor) e Giuseppe Tagliavini (Compositing Supervisor). Tre mansioni alla WETA per creare sullo schermo quel puzzle di elementi che deve dare vita all'illusione perfetta.

Noi tendiamo a dare un po' per scontati questi effetti visivi ormai, ci siamo anche abituati come spettatori. Ma io sono sicuro che ci sono nuove sfide, anche quanto una tecnologia ormai è comprovata e l'avete utilizzata tantissimo. Ci sono state nuove sfide nel Regno del Pianeta delle Scimmie?

Almeno nell'ambito in cui lavoriamo noi, comunque ogni progetto porta con sé un minimo di sfide dal punto di vista tecnologico. In questo caso per noi si veniva da una trilogia precedente, in cui si sapeva come creare dei personaggi, ma si è visto subito dall'inizio di questo film che il livello di interazione con determinati elementi, specialmente acqua, inondazioni ecc. ecc., sarebbe stato qualcosa che non era stato affrontato prima. Quella per noi è stata una sfida considerevole, se vuoi metterla a quel punto di vista: l'idea di avere una così grossa quantità di personaggi che deve interagire con la fluidodinamica di un'inondazione, ed essere non solo coerente ma anche plausibile, sicuramente è stato all'inizio una... fonte di interesse. E poi ci sono tutta una serie di problemi che hanno più a che fare con la parte creativa o artistica. Il fatto che comunque questo film appartenesse a un certo mondo, ma dovesse anche prenderne le distanze, perché è ambientato qualche secolo dopo... c'è stata tutta una serie di considerazioni da fare per evitare di riferirsi troppo alle saghe precedenti. Strizzare l'occhio a quello che c'era stato prima, ma anche mostrare che sono personaggi diversi, che c'è una situazione ambientale diversa e così via.

A proposito dei personaggi, come avete calibrato il realismo? È chiaro che i personaggi devono ricordare delle scimmie effettive nei movimenti, nel modo in cui si spostano. Però a parte il fatto che parlano - e questo già è chiaramente un elemento fantasioso - avete fatto qualche concessione, qualche strappo al realismo?

Nell'aspetto vero e proprio delle scimmie abbiamo comunque cercato di essere veramente vicini all'immagine che abbiamo noi della scimmia, introducendo però elementi più umani. Gli occhi non sono gli occhi di una scimmia, per esempio. In realtà secondo me ti basta poco. Nel momento in cui introduci solo uno o due elementi, che comunque sono lontani dall'immagine che tu hai di un gorilla, ad esempio, quello basta per scardinare un po' il punto di vista. Tu vedi che è un gorilla, ma c'è qualcosa che lo rende un po' diverso. Diciamo che dal punto di vista del look è un po' un equilibrismo. Ma non serve andare troppo oltre. Perché i minimi dettagli di solito sono quelli che noi consciamente o inconsciamente percepiamo di più.

Fin dal primo film del nuovo franchise Planet of Apes le scimmie si stavano evolvendo, nel primo film forse l'unica parola che abbia detto Cesar fu "No". Nel secondo film parlavano, poi passavano alla lingua dei segni, iniziavano ad avere un certo vocabolario, però erano ancora molto scimmie nei loro movimenti e un po' alla volta c'è stata questa evoluzione. In questo film stiamo considerando che ci sono state diverse - non si sa bene quante - generazioni, cent'anni e più. Queste scimmie hanno anche avuto il loro tempo di costruirsi una loro società, di costruirsi il loro linguaggio. Anche di evolvere, non dico diventare più umane, ma forse un po' più evolute come scimmie. Questo qui è, se vuoi, anche un espediente narrativo. Quando noi umani guardiamo queste scimmie non stiamo guardando un documentario, stiamo guardando personaggi che recitano e che ci coinvolgono. Ci coinvolgono personaggi che hanno un certo spessore, che ci trasmettono emozioni umane. Mi è capitato di rivedere di recente un vecchio render che avevamo fatto per uno dei vecchi film: era una scimmia vera, assolutamente realistica. Però poi ci hanno detto: ma cosa ci facciamo, cosa ci raccontiamo? Con questo possiamo farci un bellissimo documentario, però non c'è narrazione in quello specifico look. Nel primo film, all'inizio, quando vengono catturate le scimmie nella giungla, gli occhi sono gli occhi veri di una scimmia, tutto digitale, sì, ma sono scimmie vere e proprie.

A questo proposito volevo chiedere, per quanto riguarda le ambientazioni naturali, e ce ne sono veramente tante nel film, quanto c'è di vero? Quanto c'è effettivamente di girato in loco e quanto invece ricreato in CGI?

Non ti sappiamo dire esattamente una percentuale, però c'è tanto di girato e c'è tanto di CG. Molte volte c'è un ambiente tutto fisico sul set, ma c'è solo una minima estensione in CG, altre volte c'è una parte piccolissima di set e tantissime estensioni in CGI. Ed è appunto lì la difficoltà. Abbiamo cercato di confondere la gente, è un giochino: cos'è vero e cos'è finto? Insomma, abbiamo avuto tanti riferimenti, tanto girato nelle ambientazioni che non è stato usato, però è stato usato come riferimento per la luce e i materiali. Quindi anche la CG parte da una base totalmente realistica.

Avete per caso un rapporto diretto con gli attori, perché mi viene da pensare che comunque in questo caso l'effetto visivo sia veramente molto collegato anche all'interpretazione. Si parte da una performance capture, no? Chi recita deve davvero capire gli effetti visivi, forse più che in altre circostanze. Avete aiutato il cast con le spiegazioni necessarie?

Questo è un lavoro che prevalentemente si fa sul set, il ruolo del supervisore degli effetti è stato importante in questo caso, perché la maggior parte degli attori girava sul set con le tute di performance capture, quindi lì diventa importante che non solo il regista possa dare l'input riguardo a quello che vuole, ma che ci sia anche una persona apposita. Un nostro supervisore presente lì che spieghi dal punto di vista tecnico e logistico cosa bisogna e cosa NON bisogna fare per far funzionare la computer grafica che ci metteremo sopra.

A livello di compositing finale, ci sono delle sequenze che fanno mi fanno venire già il mal di testa da spettatore, immagino quelle in cui le scimmie lottano con un essere umano. Perché a quel punto lì va effettivamente cancellata la performance capture per inserire la scimmia in questo groviglio, nella lotta. Come vi comportate in quei casi? Immagino richieda un sacco di tempo.

Eh sì, la risposta è sì. E poi dicono che i computer fanno tutto! Dopo tanti anni che abbiamo iniziato, con il Signore degli Anelli praticamente avevamo il personaggio sul set e lo si rimuoveva, abbiamo imparato anche un po' come girare queste scene sul set, possiamo anche riprendere l'ambiente, quindi questo ci aiuta per rimuovere i personaggi [coprendo i buchi che si creano con l'ambiente vuoto ripreso a parte, ndr]. Quando combattono con una persona reale, molte volte in quel caso le scimmie sono più grosse di una persona, siamo avvantaggiati con la CG, comunque rimuovere la performance capture non è una cosa facile.

Ci sono anche casi in cui l'attore non è in realtà l'attore [ma un render, ndr].

Sono anche decisioni difficili da prendere prima, perché alla fine quando poi lavori all'inquadratura capisci quali sono le problematiche specifiche, quindi tipo: ah, qui mi serve il render di una mano. Per cercare di integrare tutto nel modo migliore possibile.

Nella rimozione della parte in performance capture, immagino che si creino dei buchi, no? Questi questi buchi sono coperti manualmente o per esempio fate anche utilizzo di motion control? [un sistema di ripresa che memorizza i movimenti di macchina eseguiti a mano e li ripete uguali in automatico: utile per creare una ripresa gemella ma vuota dell'ambiente, dopo aver girato la scena con attori o elementi da rimuovere, ndr]

Non sempre si fa col motion control, ci sono delle tecnologie che si possono utilizzare per il tracking sulla performance capture. Molte volte poi, visto che noi dobbiamo aggiungere, facciamo prima un test, ad esempio con l'animazione della scimmia e con il volume del del pelo, e capiamo che magari non ci serve pulire tutto, ci serve solamente pulire un piede, una gamba, un po' del braccio dove si muove. Abbiamo la fortuna che le scimmie sono più abbondanti di un umano, a volte copri solo quello che sborda. Il resto poi viene coperto dal semplice compositing, con la scimmia sopra. Non so se c'erano cose fatte col Motion Control, forse no.

Come ultima domanda volevo chiedervi quale sia stata, se non ci sono spoiler, la sequenza più complicata per voi da realizzare, in cui avete detto: qua ce la vediamo brutta!

Siamo di tre diversi dipartimenti, ognuno ha avuto la sua. In passato avevamo lavorato tipo su Avatar, sulla simulazione dell'acqua, e in altri film abbiamo lavorato su scimmie e simulazione di creature pelose. In Avatar avevamo interazione tra acqua e capelli, però ecco... qui abbiamo portato la cosa al suo massimo, dovevamo mettere insieme le due cose: simulazione di fluidi e simulazione di creature pelose anche a pelo lungo, tipo gli oranghi. Questo pelo deve interagire con l'acqua, per trovare il miglior realismo possibile. E richiede innanzitutto un materiale di riferimento che non è così facile né da trovare né da girare, mica possiamo buttare la scimmia in acqua per vedere cosa succede! Dobbiamo un po' cercare di immaginarcelo, cercare di simularlo, usare altri riferimenti per scoprire quello che accade, combinando cose che avevamo fatto separatamente su altri progetti. Qui abbiamo dovuto farle tutte insieme!