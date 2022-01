Il padrino, la trilogia in Ultra HD 4K da collezione, con il nuovo montato del Padrino Parte III

News Cinema

Dal 22 marzo la trilogia del Padrino di Francis Ford Coppola sbarca in Ultra HD 4K, ricca di contenuti speciali, con la Director's Cut del Padrino Parte III, fortemente voluta dal regista.

Vi avevamo già annunciato che Il padrino di Francis Ford Coppola sarebbe tornato in sala, rimasterizzato in 4K, per il 50° anniversario, in un'uscita evento dal 22 al 24 marzo. Ora abbiamo il piacere di comunicarvi che l'intera trilogia del Padrino sarà disponibile dal 22 marzo in Ultra HD 4K e Dolyb Vision con "Il Padrino Trilogia - Edizione 50º Anniversario". Ma cosa conterrà quest'edizione limitata da collezione?

Il padrino, i contenuti della trilogia in Ultra HD 4K a tiratura limitata da collezione

In primis, il cofanetto per il 50° anniversario della saga di Francis Ford Coppola tratta da Mario Puzo, conterrà le versioni restaurate in 4K (sotto la supervisione dello stesso Coppola) di Il padrino (1972) e Il padrino - Parte II (1974). Per quanto riguarda il terzo lungometraggio del 1990, sarà incluso in tripla versione: Il padrino - Parte III (edizione uscita in sala del 1990 più successiva edizione allungata) e la nuova Director's Cut del 2020, intitolata Il Padrino Coda: La morte di Michael Corleone, più corta, con introduzione e chiusura diversi, con inquadrature alternative e modifiche alla colonna sonora.

Tra gli extra fisici dell'edizione, sono da segnalare un disco extra Blu-ray con contenuti speciali (alcuni di repertorio, altri inediti), un artbook di 36 pagine con fotografie d'archivio e un'introduzione di Coppola, tre ritratti da collezione. Il tutto in un box premium con stampa in rilievo, o-ring esterna con logo del titolo e testi in italiano.

Per quanto riguarda i citati contenuti speciali inediti, si parla di un backstage sul restauro in compagnia degli archivisti della Paramount Pictures, di un focus sulla lavorazione con un'intervista al compianto fotografo Steve Schapiro (che fu sul set), un montaggio di filmati di preproduzione in 8mm e un confronto di alcune sequenze prima e dopo il restauro.