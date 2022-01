Il Padrino: il trailer per il 50° anniversario del capolavoro di Francis Ford Coppola che tornerà al cinema!

News Cinema

Il Padrino di Francis Ford Coppola usciva nel 1972 e il cinema non sarebbe più stato lo stesso. Un nuovo trailer festeggia il cinquantesimo anniversario di un capolavoro. Il film, in versione restaurata, tornerà al cinema dal 22 al 24 marzo.

Oggi il termine capolavoro è spesso abusato, ma ci sono film che lo sono senza se e senza ma, entrati con una forza dirompente nella storia del cinema, che hanno cambiato per sempre col loro arrivo. Uno di questi è Il Padrino di Francis Ford Coppola, uscito nel 1972. Gli episodi legati alla sua genesi e realizzazione sono leggendari, ma autentici, come li racconta anche un bellissimo e recente libro di Mark Sals, "Leave the Gun, Take The Cannoli", che speriamo di prossima traduzione anche in Italia e che è la frase che nel nuovo trailer italiano che vi presentiamo, realizzato per il Cinquantesimo Anniversario, pronuncia nel finale Clemenza (l'attore Richard Castellano che improvvisò sul set questa battuta, una delle tante memorabili del film). L'ottima notizia è che Il Padrino tornerà al cinema, in una versione rimasterizzata in 4k Ultra HD dal 22 al 24 marzo.

Quando Mario Puzo propose il suo libro, "Il Padrino", alle case editrici, lo rifiutarono quasi tutte, così come difficoltoso fu dare il via al film che avrebbe salvato dalla bancarotta la Paramount e la cui realizzazione venne affidata dal produttore Al Ruddy a un giovane regista barbuto e fricchettone di nome Francis Ford Coppola, che seppe difendere la sua visione della storia e del cast da tutte le ingerenze, a partire da quelle del presidente della Paramount, il carismatico Robert Evans, per arrivare al capo della Gulf & Western che possedeva all'epoca lo Studio, l'irascibile Charles Bludhorn. Il film uscì il 22 marzo 1972 in America dopo l'anteprima newyorkese il 15 marzo, mentre in Italia arrivò al cinema a settembre. Candidato a 11 Oscar ne vinse 3 (miglior film, attore e sceneggiatura non originale, riportando in auge il talento di Marlon Brando e lanciando quello di Al Pacino. Fu anche la consacrazione come autore di Coppola, che sempre assieme a Mario Puzo portò avanti la storia in quella che è una celeberrima trilogia.

La versione che vedremo al cinema a marzo è stata meticolosamente restaurata sotto la direzione di Coppola, che dichiara: "Sono molto fiero del Padrino, che ha sicuramente definito la prima parte della mia vita creativa". Per chi non l'ha mai visto al cinema sarà un'emozione unica godere delle dimensioni epiche di questo capolavoro, curatissimo in tutti i reparti, dalla recitazione (non solo i giganteschi protagonisti, ma anche le decine di caratteristi italo-americani) alla splendida fotografia di Gordon Willis, dalle scenografie di Dean Tavoularis alle meravigliose musiche di Nino Rota. E per chi l'ha visto all'epoca, magari giovanissimo (come la sottoscritta) sarà una gioia immensa rivederlo come merita. Intanto questo è il trailer.