The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone: il trailer della nuova versione de Il Padrino - Parte III

A 30 anni dalla sua uscita in sala, Il Padrino - Parte III ha una nuova versione voluta da Francis Ford Coppola. Un trailer annuncia i cambiamenti e ci mostra il lavoro del regista.

Francis Ford Coppola ama moltissimo rimettere le mani sulle sue "creature", e alle nuove versioni dei suoi film, a cominciare da Apocalypse Now e Cotton Club, si aggiunge un Padrino - Parte III riveduto e corretto. Il film ha cambiato titolo e adesso è The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone. Di questa ultima fatica del regista è appena stato diffuso il trailer, che è accompagnato dall’inconfondibile tema di Nino Rota e che ci "spiega" le modifiche apportate. Innanzitutto, nel Padrino 3 che arriverà in alcune sale il prossimo 4 dicembre, sono stati cambiati l'inizio e la fine. Inoltre Coppola ha rimontato il film e si è occupato del restauro tanto delle immagini quanto del suono.

A differenza dei primi due film della saga con Al Pacino, Il Padrino - Parte terza non ebbe successo e non fu annoverato fra i capolavori della cinematografia internazionale. Uscito nel 1990, convinse il celeberrimo critico Roger Ebert ma non piacque ai suoi colleghi, che non apprezzarono né il personaggio di Andy Garcia né la performance di Sofia Coppola. Lo stesso Francis Ford Coppola, all'epoca, ammise di essersi lanciato nell'avventura per venire incontro a Mario Puzo, che si trovava in una difficile situazione economica.

The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone dura 10 minuti di meno, arrivando quindi a 152. Sempre interpretato da Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy García, Eli Wallach, Joe Mantegna, Bridget Fonda e George Hamilton, uscirà in Blu-Ray e in digitale l’8 dicembre.