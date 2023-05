Il Festival di Venezia annuncia i Presidenti di Giuria della sua 80a edizione

News Cinema

Ecco chi saranno i Presidenti di Giuria del Festival di Venezia 2023, che si terrà dal 30 agosto al 9 settembre 2023, diretta da Alberto Barbera.

La Biennale di Venezia ha annunciato i nomi delle tre personalità che, su proposta del Direttore artistico della Mostra Alberto Barbera e approvazione da parte del Cda, sono state chiamate a presiedere le giurie internazionali di Venezia 80, del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” e della sezione Orizzonti dell’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, che si terrà dal 30 agosto al 9 settembre 2023.

Presidente della Giuria del Concorso Venezia 80 sarà Damien Chazelle, il regista del recente Babylon, che per due volte, con La La Land e First Man, ha aperto il Festival di Venezia.

Alice Diop, regista di Saint Omer, il film che lo scorso anno ha ottenuto il Leone d’argento - Gran Premio della Giuria e il Leone del futuro - Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, sarà la Presidente di Giuria proprio di quest'ultimo premio, riservato alla miglior debutto presentato alla Mostra.

A presidere la giuria del concorso di Orizzonti sarà infine Jonas Carpignano, il regista di film acclamati dalla critica internazionale come A Ciambra e A Chiara.

Ecco come Chazelle ha risposto nell'accettare il ruolo di presidente della giuria internazionale di Venezia 80:

“Per dieci giorni, ogni anno, questa città dell’arte, di Tintoretto, Tiziano e Veronese, si trasforma in una città di cinema, e sono lusingato e onorato di essere invitato a guidare la giuria di quest’anno. Non vedo l’ora di scoprire questa nuova selezione di grandi film all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica”.

Questa invece la dichiarazione di Alice Diop:

“È un grande onore e una grande gioia essere chiamata a presiedere la giuria del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” alla Mostra di Venezia, un festival che mi ha accolto e mi ha donato tanto lo scorso anno. Sarò felice di passare il testimone quest’anno, e di lavorare per scoprire nuove voci emergenti nel panorama cinematografico che la Mostra ha sempre avuto a cuore di rinnovare”.

Ecco cosa invece ha dichiarato Carpignano:

“È un grandissimo onore per me guidare la giuria di Orizzonti quest'anno e sono molto grato alla Mostra di Venezia per questo privilegio. Anno dopo anno, la ricca e coraggiosa selezione di Orizzonti ci regala un'immersione profonda nel mondo cinematografico. Non vedo l'ora di vivere le emozioni ed entrare in contatto con le realtà che andremo a conoscere nelle sale del Lido. Avere la possibilità di vedere alcuni dei film più belli dell'anno, in uno dei contesti più belli del mondo, è qualcosa di molto speciale”.

La Giuria Venezia 80 assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali: Leone d'Oro per il miglior film, Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

La Giuria del Premio Venezia Opera Prima assegnerà senza possibilità di ex aequo, tra tutte le opere prime di lungometraggio presenti nelle diverse sezioni competitive della Mostra (Selezione ufficiale e Sezioni Autonome e Parallele), il Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, e un premio di 100.000 USD, messi a disposizione da Filmauro, che sarà suddiviso in parti uguali tra il regista e il produttore.

La Giuria Orizzonti assegnerà – senza possibilità di ex-aequo – i seguenti premi: Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.