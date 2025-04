Il Falsario: terminate le riprese del film Netflix con Pietro Castellitto, ecco le foto di scena

News Cinema

Si è conclusa la lavorazione de Il Falsario, un film Netflix diretto da Stefano Lodovichi e che ha come interprete principale Pietro Castellitto. La vicenda è ambientata negli anni Settanta e nel cast ci sono anche Giulia Michelini, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Si sono appena concluse le riprese de Il Falsario, film targato Netflix con protagonista Pietro Castellitto.

Prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios, e diretto da Stefano Lodovichi, il film è stato sceneggiato da Sandro Petraglia (con la collaborazione di Lorenzo Bagnatori) ed è interpretato anche da Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo. Nel cast troviamo infine Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. Il soggetto è degli stessi Petraglia e Bagnatori.

Il Falsario: la trama e le foto del film

Il Falsario è il quarto lungometraggio di Stefano Lodovichi, già regista di Aquadro, In fondo al bosco e La Stanza, quest'ultimo interpretato da Edoardo Pesce. Il Falsario è ambientato a Roma negli anni '70 e racconta la storia di un giovane uomo di nome Toni che arriva nella capitale con il sogno di diventare un pittore di successo. Il destino lo porterà invece a diventare il più grande di tutti i falsari e una figura centrale nei misteri più ingarbugliati della città.

Netflix ha diffuso le prime foto di scena de Il Falsario, in cui si vede Pietro Castellitto con i baffi e una delle tante acconciature che andavano per la maggiore negli anni '70. Anche l'abbigliamento è tipico del periodo, come si vede nello scatto in cui compare Giulia Michelini. C’è anche Edoardo Pesce con un giaccone di montone rovesciato e i baffoni, e infine ecco Claudio Santamaria in un elegante abito grigio e con una montatura di occhiali caratteristica dell'epoca.

Pietro Castellitto è certamente uno degli attori di punta del momento, oltre che un regista che ha già una sua impronta. Diretto dal padre Sergio in 4 film (Libero Burro, Non ti muovere, La bellezza del somaro e Venuto al mondo), ha affiancato Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo in È nata una star? ed è stato uno dei protagonisti de La profezia dell'armadillo e Freaks Out, rispettivamente di Emanuele Scaringi e Gabriele Mainetti. Renato De Maria lo ha voluto interprete principale del film in costume Rapiniamo il Duce, mentre Giulia Steigerwalt lo ha trasformato in Riccardo Schicchi, celebre produttore di film a luci rosse ai tempi di Cicciolina e Moana Pozzi, in Diva Futura. Castellitto ha diretto (e interpretato) I Predatori ed Enea. Il primo ha ricevuto diversi riconoscimenti importanti.