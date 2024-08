Il D23 chiude l'edizione 2024 premiando le Disney Legends

News Cinema

Da Harrison Ford a James Cameron, da John Williams a James L. Brooks: gli artisti che hanno contribuito alla gloria ella Major sono stati onorati all'Honda Center di Anaheim.

Dopo l'incredibile inizio della Convention Disney di ieri, sabato è stata una giornata più tranquilla alla D23 di Anaheim. Anche se non per i fan, arrivati al Convention Center molto più numerosi del giorno precedente, desiderosi di collezionare tutti i gadget super-geek che gli stand della Exhibit Hall potevano loro offrire. Il merchandising di Pixar, Marvel, Star Wars e naturalmente Disney ha attirato un numero incredibile di persone e con esse una enorme dose di entusiasmo.

Per quanto riguarda gli eventi di sabato, il più importante della mattinata è stato il Marvel Animation Sneak Peek: il panel di un'ora in cui il pubblico ha potuto scoprire i nuovi progetti della Major nel mondo dell’animazione. La prima ad essere mostrata agli spettatori è stata la seconda stagione di X-Men '97: i nuovi episodi, contenenti un gruppo di personaggi diversi che non vi sveliamo, sono stati introdotti da Cal Dodd e Lenore Zann, doppiatori rispettivamente di Wolverine e Rogue. Si tratta degli stessi doppiatori che lavorarono alla storica serie degli X-Men uscita nel 1992.

Successivamente Bryan Andrews, produttore esecutivo e regista di What If...? per Disney +, ha parlato della prossima e ultima terza stagione. "Poiché volevamo esplorare l'intero potenziale di questa serie, abbiamo deciso di giocare con i generi nei nuovi episodi, come ad esempio il western". La clip che è stata mostrata al pubblico va in un'altra direzione, rendendo un delizioso omaggio a tutti i robot manga giapponesi degli anni Settanta.

Il produttore esecutivo Ryan Coogler è poi salito sul palco per presentare Eyes of Wakanda, una serie animata che racconterà la storia della civiltà e della civiltà Wakanda attraverso anni ed epoche diverse. La lotta per la conservazione e quella per rendere il mondo esterno un posto migliore saranno l'anello di congiunzione degli episodi, tutti ambientati in diversi momenti storici.

Il "piatto forte" del Marvel Animation Sneak Peek è stato Your Friendly Neighborhood Spider-Man, serie animata che riporterà il supereroe alla sua routine quotidiana nel tentativo di proteggere di New York dai vari supervillain. In questo show il mentore di Peter Parker sarà Norman Osborn, doppiato dal candidato all’oscar Colman Domingo, il quale si è presentato sul palco per salutare il pubblico trepidante. La clip che abbiamo visto sul grande schermo del Premier Stage riguarda Doctor Strange, Venom e il ragno che trasmetterà i superpoteri all'adolescente Peter Parker...

Quando tutti pensavano che il panel fosse concluso, Bryan Andrews è tornato con un'ultima, acclamata sorpresa: Marvel Zombies, un evento in quattro parti che è sostanzialmente uno spin-off dell'episodio con i morti viventi della prima stagione di What If...?. La notevole clip mostrata in anteprima mondiale è uno straordinario mix tra uno zombie-movie e un superhero-movie, ma anche un musical e un omaggio a Mad Max. Cos'altro si può chiedere alla Marvel Animation?

L'attrazione principale del sabato è stato il Disney Experience Showcase, show che si è svolto all'Honda Center alle 19:00. Un altro spettacolo di 3 ore sull'evoluzione dei parchi a tema Disney. Sono state annunciate molte nuove esperienze in tutto il mondo relative a film come Avatar: The Way of Water e il prossimo Avatar: Fire and Ash. Oltre a questi titoli anche Coco, Frozen, Indiana Jones ed Encanto avranno le loro experience dentro i parchi Disney sparsi in tutto il mondo. Tutti i nuovi progetti sono già in fase di sviluppo e apriranno nei prossimi due o tre anni. Disney sta anche costruendo un Campus Avengers in California, dove Robert Downey Jr. riprenderà per un periodo limitato il ruolo di Tony Stark/Iron Man per accogliere i fan che accorreranno prevedibilmente numerosi. Molto numerosi. L'ultima e probabilmente più grande sorpresa della serata è stato l'annuncio di un nuovo parco interamente dedicato ai villain più famosi dell’universo Disney.

Come sempre accade la domenica alla D23, l'ultimo giorno della Convention è dedicato ai fan e al tributo delle Disney Legends appena elette. Durante la mattinata alcuni dei più importanti artisti dei Walt Disney Studios e dei Pixar Animation Studios hanno incontrato migliaia di fan per firmare libri, scattare foto e parlare del loro lavoro. Ad esempio Pete Docter, regista di capolavori Pixar come Up! e Inside Out, ha trascorso la mattinata al Talent Central incontrando i suoi ammiratori. Nell'area EMEA della D23 Expo sono stati poi lanciati dei prodotti esclusivi che gli appassionati hanno potuto ammirare e ovviamente acquistare.

L'ultimo, spettacolare show della giornata si è svolto ancora all'Honda center alle 17.00, ovvero la cerimonia di premiazione delle Disney Legends. Ogni anno la compagnia celebra e onora gli artisti che hanno contribuito con il loro genio a elevare la qualità dei film, delle serie e di tutti gli altri spettacoli Disney. La cerimonia di quest'anno è stata ricca di star, artisti di talento e un gruppo di premi Oscar : tra i quattordici nomi selezionati per ricevere il riconoscimento ci sono la Colleen Atwood, Angela Bassett, James L. Brooks,James Cameron, Jamie Lee Curtis, Harrison Ford e John Williams.

Da dove cominciare per ricordare la carriera di questi straordinari artisti? Attiva fin dagli anni Ottanta, Colleen Atwood ha ottenuto quattro premi Oscar per i costumi, collaborando con registi come Jonathan Demme, George Miller, Michael Mann e naturalmente Tim Burton, con cui ha iniziato a lavorare fin dal suo capolavoro Edward mani di forbice nel 1990.

Dalla sua prova in Malcolm X di Spike Lee nel 1992, Angela Bassett si è affermata come una delle attrici più carismatiche e preziose del cinema americano contemporaneo. L'anno successivo ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar per la splendida interpretazione di Tina Turner nel biopic What's Love Got to Do with It? In tutti questi decenni ha lavorato con alcuni dei più importanti autori hollywoodiani, realizzando film di culto come Strange Days di Kathryn Bigelow, Contact di Robert Zemeckis e naturalmente i cinecomics Marvel, ottenendo una seconda nomination all'Oscar per Wakanda Forever.

James L. Brooks è un produttore televisivo leggendario, la mente dietro a show di culto come Taxi e The Simpson, ma è anche il regista di film straordinari quali Voglia di tenerezza, che nel 1983 gli valse l'Oscar come miglior regista e sceneggiatore, vincendo anche come miglior film, miglior attrice protagonista (Shirley MacLaine) e miglior attore non protagonista (Jack Nicholson). Altri successi nella carriera di Brooks dietro la macchina da presa sono stati Dentro la notizia e Qualcosa è cambiato, quest’ultimo interpretato da Jack Nicholson e Helen Hunt, entrambi premiati con un altro Oscar.

James Cameron non ha bisogno di presentazioni: è di gran lunga il regista più titanico della storia del cinema contemporaneo. Dal suo primo Terminator del 1984 ha realizzato un numero incredibile di film che hanno elevato l'arte della narrazione fantascientifica. Aliens, Terminator 2, Avatar sono alcuni dei titoli più amati degli ultimi decenni, che hanno fatto crollare i record di incassi in tutto il mondo. Ha anche vinto un Oscar come miglior regista per Titanic ed è stato nominato per il primo Avatar.

Nel 1994 ha diretto True Lies, interpretato da un'altra Disney Legend 2024, Jamie Lee Curtis. Quanti film iconici ha girato questa attrice nella sua carriera? Da Halloween di John Carpenter, nel 1978, è diventata una delle artiste più amate dal pubblico americano. Altri suoi film di culto sono Una poltrona per due, Un pesce di nome Wanda e, naturalmente, Everything Everywhere All at Once, che le è valso l'Oscar come attrice non protagonista.

Harrison Ford vive alcuni dilemmi che qualsiasi altro attore al mondo vorrebbe avere: chi è una leggenda del cinema più grande: Han Solo o Indiana Jones? C'è un altro attore che ha recitato in tanti successi mondiali quanti ne ha fatti lui? Da American Graffiti, uscito più di cinquant'anni fa, Ford ha giocato un ruolo fondamentale non solo nel cinema ma anche nella cultura popolare. Carisma, ironia e volontà di non prendersi troppo sul serio lo hanno reso probabilmente l'attore più amato di sempre. Premiato con la Palma d'Oro a Cannes, candidato all'Oscar per Witness di Peter Weir, Harrison Ford è una leggenda vivente.

Così come lo è il compositore John Williams, autore delle leggendarie musiche de Lo squalo, Guerre stellari, I predatori dell’arca perduta, Schindler’s List e innumerevoli altri film indimenticabili. È stato lui, alla veneranda età di 92 anni, l’ultimo a salire sul palco dell’Honda Center per venire premiato in una serata che tutti gli amanti dell'universo Disney e affilianti difficilmente dimenticheranno…