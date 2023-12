Black Panther: In sviluppo la serie animata Eyes of Wakanda

News Serie TV

Nel progetto, annunciato durante un evento di promozione della seconda stagione di What If?, è coinvolto anche il regista di Black Panther Ryan Coogle.

Prepariamoci a tornare a Wakanda. Marvel Studios e Disney+ hanno annunciato lo sviluppo di una nuova serie animata incentrata su Black Panther e intitolata Eyes of Wakanda.

Eyes of Wakanda: I primi dettagli

La notizia, finora top secret, è stata annunciata con un filmato mostrato dal dirigente Marvel Brad Winderbaum durante un evento di promozione della seconda stagione dell'antologia animata What If? in arrivo su Disney+ dal prossimo 22 dicembre. Nel progetto, stando alle prime anticipazioni, è coinvolto anche il regista di Black Panther Ryan Coogle. "Nel corso della storia di Wakanda, guerrieri coraggiosi sono stati incaricati di viaggiare per il mondo recuperando pericolosi artefatti di vibranio. Questa è la loro storia" è la breve sinossi ufficiale della serie.

Il primo film incentrato sulla figura di Black Panther, con il compianto Chadwick Boseman nel ruolo principale, è uscito nel 2018 risultando un grande successo e incassando oltre 1,3 miliardi di dollari a livello globale. Il sequel, Black Panther: Wakanda Forever uscito nel 2022, ha onorato la memoria di T'Challa e di Boseman passando il testimone, nel ruolo di protagonista, a Letitia Wright.

Le prossime serie Marvel in arrivo su Disney+

Eyes of Wakanda si aggiunge all lunga lista di serie targate Marvel Studios in arrivo nei prossimi mesi su Disney+, nonostante i recenti scioperi di attori e sceneggiatori. Il prossimo appuntamento è quello con lo spin-off di Hawkeye Echo che debutterà con tutti e cinque gli episodi subito disponibili il prossimo 10 gennaio. Prossimamente arriveranno poi Ironheart, con Dominique Thorne che riprenderà il ruolo già ricoperto in Black Panther: Wakanda Forever, lo spin-off di WandaVision Agatha: Darkhold Diaries con Kathryn Hahn e Daredevil: Born Again, revival dell'ex serie Netflix che riporterà sulla scena le star della serie Charlie Cox e Vincent D'Onofrio (quest'ultimo presente anche in Echo).