X-Men '97: Data e trailer ufficiale della nuova serie animata Marvel per Disney+

Revival dell'iconica serie degli anni '90 Insuperabili X-Men, debutterà sul servizio streaming a marzo.

Sebbene siano passati molti anni dal 1997 e l'animazione abbia fatto passi da gigante, nulla sembra essere cambiato per la serie animata sugli X-Men, e non potremmo essere più felici di constatarlo, finalmente. X-Men '97, la nuova serie di Marvel Animation per Disney+, revival dell'iconica Insuperabili X-Men, si mostra in un trailer ufficiale che farà battere il cuore ai nostalgici. Anteprima che ne annuncia anche la data di uscita: 20 marzo.

X-Men '97: La trama e il cast vocale

Come mostra il trailer, X-Men '97 riprende il racconto esattamente dal punto in cui si era interrotto nella serie degli anni '90. Gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d'ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato.

Il cast vocale originale, che comprende diversi doppiatori di Insuperabili X-Men, include Ray Chase (nel ruolo di Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak (Morph), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Bestia), AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Inoltre, come riporta Entertainment Weekly, Theo James (The White Lotus) presta la voce a un personaggio misterioso.