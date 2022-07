Il colibrì di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino avrà l'anteprima mondiale al Festival di Toronto

News Cinema

Tratto dall'omonimo romanzo Premio Strega 2020 di Sandro Veronesi, il film Il colibrì avrà la sua anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2022.

Non l'avete visto nella selezione della Mostra del Cinema di Venezia, lo vedete ora tra i titoli del Toronto International Film Festival. Il colibrì sarà proiettato in anteprima mondiale nella prestigiosa sezione Gala della manifestazione canadese che si svolgerà dall'8 al 18 settembre 2022. Diretto da Francesca Archibugi e da lei scritto insieme a Laura Paolucci e Francesco Piccolo, il film è tratto dall'omonimo romanzo di Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega 2020.

La storia racconta la vita di un uomo interpretato da Pierfrancesco Favino, narrata attraverso i suoi ricordi in un percorso di vita che parte da Firenze nei primi anni 70. Il suo nome è Marco e iniziamo a conoscerlo quando da bambino si innamora di una coetanea di nome Luisa, lasciandosi trasportare da un sentimento nei suoi confronti non lo abbandonerà mai. Le donne della sua vita adulta a Roma saranno invece la moglie Marina e la figlia Adele. Marco si troverà a vacillare tra grandi amori, coincidenze fortuite e gravi perdite, e non potrà evitare una logorante resistenza pur di raggiungere la felicità.

Oltre a Favino, nel cast sono presenti Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Benedetta Porcaroli e Nanni Moretti. "Felice che il Colibrì attraversi l'oceano atlantico e voli a Toronto, un bellissimo festival che apre mercati lontani e inaspettati" dichiara la regista Archibugi commentando la notizia della partecipazione al Festival di Toronto, "è un film che ho fatto con tutto il cuore, tratto da un romanzo che ho così amato da considerarlo un pezzo della mia biografia".

Il Colibrì, coproduzione italo-francese Fandango con Rai Cinema, Les Films des Tournelles - Orange Studio, uscirà al cinema il 20 ottobre 2022 con 01 Distribution e, nei giorni immediatamente precedenti, sarà presumibilmente in programma alla 17ª Festa del Cinema di Roma.