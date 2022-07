Festival di Venezia 2022: il programma completo della 79esima edizione della Mostra del Cinema

News Cinema

Annunciato oggi dal presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto e dal Direttore della Mostra Alberto Barbera il programma completo dell'edizione del 90° anniversario della Mostra, che si svolgerà dal 31 agosto al'10 settembre al Lido di Venezia.

In diretta streaming da Ca’ Giustinian, a Venezia, il Presidente della Biennale Roberto Cicutto e il Direttore Artistico del Settore Cinema Alberto Barbera hanno presentato il programma della 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 31 agosto al 10 settembre.

Prima di entrare nel dettagli della presentazione dei film del programma, Barbera ha voluto menzionare "cose che nel corso di quest'ultimo anno non avremmo voluto vedere", come "la guerra di aggressione all'Ucraina, la minaccia alle democrazie europee da parte dell'imperialismo di Putin, le incarcerazioni in Iran di Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad, la condanna in Turchia ha una regista che aveva solo pensato a fare un documentario: tutto questo perché la Mostra non si produce in una bolla chiusa alla realtà contemporanea".

Ecco il programma completo del Festival di Venezia 2022

Venezia 79 - Concorso

WHITE NOISE - FILM DI APERTURA

di NOAH BAUMBACH

con Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Jodie Turner-Smith, André L. Benjamin e Lars Eidinger/ USA / 136’



IL SIGNORE DELLE FORMICHE

di GIANNI AMELIO

con Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Leonardo Maltese, Sara Serraiocco / Italia / 134’



THE WHALE

di DARREN ARONOFSKY

con Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Samantha Morton, Ty Simpkins / USA / 117’



L'IMMENSITÀ

di EMANUELE CRIALESE

con Penélope Cruz, Luana Giuliani, Vincenzo Amato, Patrizio Francioni / Italia, Francia / 97’



SAINT OMER

di ALICE DIOP

con Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville, Aurélia Petit / Francia / 122’



BLONDE

di ANDREW DOMINIK

con Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Lily Fisher / USA / 165’



TÁR

di TODD FIELD

con Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Mark Strong / USA / 158’



LOVE LIFE

di KÔJI FUKADA

con Fumino Kimura, Kento Nagayama, Atom Sunada / Giappone, Francia / 123’



BARDO, FALSA CRÓNICA DE UNAS CUANTAS VERDADES (BARDO, FALSE CHRONICLE OF A HANDFUL OF TRUTHS)

di ALEJANDRO G. IÑÁRRITU

con Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid, Iker Sanchez Solano, Andrés Almeida, Francisco Rubio / Messico



ATHENA

di ROMAIN GAVRAS

con Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek, Alexis Manenti / Francia / 97’



BONES AND ALL

di LUCA GUADAGNINO

con Taylor Russell, Timothée Chalamet, Mark Rylance, André Holland, Chloë Sevigny, Jessica Harper, David Gordon Green, Michael Stuhlbarg, Jake Horowitz / USA / 130’



THE ETERNAL DAUGHTER

di JOANNA HOGG

con Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies / UK, USA / 96’



SHAB, DAKHELI, DIVAR (BEYOND THE WALL)

di VAHID JALILVAND

con Navid Mohammadzadeh, Diana Habibi, Amir Aghaee / Iran / 126’



THE BANSHEES OF INISHERIN

di MARTIN MCDONAGH

con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan / Irlanda, UK, USA / 109’



ARGENTINA, 1985

di SANTIAGO MITRE

con Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner, Norman Briski / Argentina, USA / 140’



CHIARA

di SUSANNA NICCHIARELLI

con Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Luigi Lo Cascio / Italia, Belgio / 106’



MONICA

di ANDREA PALLAORO

con Trace Lysette, Patricia Clarkson, Adriana Barraza, Emily Browning, Joshua Close / USA, Italia / 106’



KHERS NIST (NO BEARS)

di JAFAR PANAHI

con Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjeei, Mina Kavani, Reza Heydari / Iran / 106’



ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED

di LAURA POITRAS

USA / 113’



UN COUPLE (A COUPLE)

di FREDERICK WISEMAN

con Nathalie Boutefeu / Francia, USA / 63’



THE SON

di FLORIAN ZELLER

con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins, Hugh Quarshie / UK / 123’



LES MIENS (OUR TIES)

di ROSCHDY ZEM

con Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn, Rachid Bouchareb, Abel Jafrei, Nina Zem / Francia / 85’



LES ENFANTS DES AUTRES (OTHER PEOPLE’S CHILDREN)

di REBECCA ZLOTOWSKI

con Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Callie Ferreira / Francia / 104’

Fuori concorso

FICTION:



THE HANGING SUN – FILM DI CHIUSURA

di FRANCESCO CARROZZINI

con Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, Peter Mullan, Charles Dance / Italia, UK / 93’



KAPAG WALA NANG MGA ALON (WHEN THE WAVES ARE GONE)

di LAV DIAZ

con John Lloyd Cruz, Ronnie Lazaro, Shamaine Centenera-Buencamino, Dms Boongaling / Filippine, Francia, Portogallo, Danimarca / 187’



LIVING

di OLIVER HERMANUS

con Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp, Tom Burke / UK / 102’



DEAD FOR A DOLLAR

di WALTER HILL

con Christoph Waltz, Willem Dafoe, Rachel Brosnahan, Warren Burke, Benjamin Bratt / USA ,Canada / 114’



KÕNE TAEVAST (CALL OF GOD)

di KIM KI-DUK

con Zhanel Sergazina, Abylai Maratov / Estonia, Kirghizistan, Lettonia / 81’



DREAMIN' WILD

di BILL POHLAD

con Casey Affleck, Noah Jupe, Zooey Deschanel, Chris Messina, Jack Dylan Grazer, Walton Goggins, Beau Bridges / USA / 110’



MASTER GARDENER

di PAUL SCHRADER

con Joel Edgerton, Sigourney Weaver, Quintessa Swindell / USA / 107’



SICCITÁ

di PAOLO VIRZÌ

con Claudia Pandolfi , Silvio Orlando , Valerio Mastrandrea , Sara Serraiocco, Elena Lietti, Gabriel Montesi, Tommaso Ragno, Max Tortora, Monica Bellucci, Diego Ribon , Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli / Italia



PEARL

di TI WEST

con Mia Goth, David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland, Emma Jenkins-Purro / USA / 102’



DON'T WORRY DARLING

di OLIVIA WILDE

con Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, KiKi Layne, Gemma Chan / USA / 122’





NON FICTION:



FREEDOM ON FIRE: UKRAINE'S FIGHT FOR FREEDOM

di EVGENY AFINEEVSKY

Ucraina, UK, USA / 118’



THE MATCHMAKER

di BENEDETTA ARGENTIERI

Italia / 90’



GLI ULTIMI GIORNI DELL’UMANITÀ

di ENRICO GHEZZI, ALESSANDRO GAGLIARDO

Italia / 200’



A COMPASSIONATE SPY

di STEVE JAMES

USA / 101’



MUSIC FOR BLACK PIGEONS

di JØRGEN LETH, ANDREAS KOEFOED

Danimarca / 90’



THE KIEV TRIAL

di SERGEI LOZNITSA

Paesi Bassi, Ucraina / 106’



IN VIAGGIO

di GIANFRANCO ROSI

Italia / 80’



BOBI WINE GHETTO PRESIDENT

di CHRISTOPHER SHARP, MOSES BWAYO

Uganda, UK, USA / 121’



NUCLEAR

di OLIVER STONE

USA / 119’





FUORI CONCORSO - SERIES:



RIGET EXODUS (THE KINGDOM EXODUS) (EPISODI 1-5)

di LARS VON TRIER

con Bodil Jørgensen, Mikael Persbrandt, Tuva Novotny, Lars Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro, Alexander Skarsgård / Danimarca / 291’



COPENHAGEN COWBOY (EPISODI 1-6)

di NICOLAS WINDING REFN

con Angela Bundalovic, Andreas Lykke Jorgensen, Li li Zhang, Zlatko Buric, Ramadan Huseini, Dragana Milutinovic / Danimarca / 292’





FUORI CONCORSO - CORTOMETRAGGI:



CAMARERA DE PISO (MAID)

di LUCRECIA MARTEL

con Jorgelina Contreras, Daniel Valenzuela, Anavelí Acero, Ariel Gigena / Argentina, Messico / 11’



A GUERRA FINITA

di SIMONE MASSI

voce di Gino Strada / animazione / Italia / 4’



IN QUANTO A NOI

di SIMONE MASSI

voce di Wim Wenders / animazione / Italia / 5’



LOOK AT ME

di SALLY POTTER

con Javier Bardem, Chris Rock / UK, USA / 16’

Orizzonti

PRINCESS – FILM DI APERTURA

di ROBERTO DE PAOLIS

con Glory Kevin, Lino Musella, Sandra Osagie, Salvatore Striano, Maurizio Lombardi / Italia / 111’



OBET’ (VICTIM)

di MICHAL BLAŠKO

con Vita Smachelyuk, Gleb Kuchuk, Igor Chmela, Viktor Zavadil, Inna Zhulina, Alena Mihulová / Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania / 91’



EN LOS MÁRGENES (ON THE FRINGE)

di JUAN DIEGO BOTTO

con Penélope Cruz, Luis Tosar / Spagna, UK / 105’



TRENQUE LAUQUEN

di LAURA CITARELLA

con Laura Paredes, Ezequiel Pierri, Rafael Spregelburd, Elisa Carricajo, Juliana Muras, Verónica Llinás, Cecilia Rainero / Argentina, Germania / Parte 1: 120' / Parte 2: 120'



VERA

di TIZZA COVI, RAINER FRIMMEL

con Vera Gemma, Daniel De Palma, Sebastian Dascalu, Annamaria Ciancamerla, Walter Saabel / Austria / 115’



INNOCENCE

di GUY DAVIDI

Danimarca, Israele, Finlandia, Islanda / 100’



BLANQUITA

di FERNANDO GUZZONI

con Laura López, Alejandro Goic, Amparo Noguera, Marcelo Alonso, Daniela Ramírez, Ariel Grandón / Cile, Messico / 94’



POUR LA FRANCE (FOR MY COUNTRY)

di RACHID HAMI

con Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal, Samir Guesmi, Laurent Lafitte, Vivian Sung / Francia, Taipei / 113’



ARU OTOKO (A MAN)

di KEI ISHIKAWA

con Satoshi Tsumabuki, Sakura Andô, Masataka Kubota, Nana Seino / Giappone / 121’



CHLEB I SOL (BREAD AND SALT)

di DAMIAN KOCUR

con Tymoteusz Bies, Jacek Bies, Dawid Piejko,Nikola Raczko, Nadim Suleiman, Nadeem Shalave / Polonia / 100’



LUXEMBOURG, LUXEMBOURG

di ANTONIO LUKICH

con Amil Nasirov, Ramil Nasirov, Lyudmyla Sachenko / Ucraina / 105’



TI MANGIO IL CUORE

di PIPPO MEZZAPESA

con Elodie, Francesco Patanè, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Michele Placido / Italia / 115’



SPRE NORD (TO THE NORTH)

di MIHAI MINCAN

con Soliman Cruz, Nikolai Becker, Bartholome Guingona, Emmanuel Sto. Domingo, Olivier Ho Hio Heen, Alexandre NGuyen / Romania, Francia, Grecia, Bulgaria, Repubblica Ceca / 122’



AUTOBIOGRAPHY

di MAKBUL MUBARAK

con Kevin Ardilova, Arswendy Bening Swara, Haru Sandra, Rukman Rosadi / Indonesia, Francia, Germania, Polonia, Singapore, Filippine, Qatar/ 116’



LA SYNDICALISTE (THE SITTING DUCK)

di JEAN-PAUL SALOMÉ

con Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, Marina Foïs, Yvan Attal, François-Xavier Demaison, Pierre Deladonchamps / Francia, Germania / 122’



JANG-E JAHANI SEVOM (WORLD WAR III)

di HOUMAN SEYIEDI

con Mohsen Tanabandeh, Neda Jebreili, Mahsa Hejazi, Navid Nosrati/ Iran / 117’



NAJSREЌNIOT ČOVEK NA SVETOT (THE HAPPIEST MAN IN THE WORLD)

di TEONA STRUGAR MITEVSKA

con Jelena Kordić Kuret, Adnan Omerović, Labina Mitevska, Ana Kostovska, Ksenija Marinković, Izudin Bajrović / Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Belgio, Croazia, Danimarca, Slovenia / 95’



A NOIVA (THE BRIDE)

di SÉRGIO TRÉFAUT

con Joana Bernardo, Lola Dueñas, Hugo Bentes / Portogallo / 81’



ORIZZONTI – CORTOMETRAGGI:



CHRISTOPHER AT SEA

di TOM CJ BROWN

Animazione / Francia, USA / 20’



MANUALE DI CINEMATOGRAFIA PER DILETTANTI – VOL. I

di FEDERICO DI CORATO

Italia / 20’



ALT PÅN EN GANG (EVERYTHING AT ONCE)

di HENRIK DYB ZWART

con Steinar Kloumann Hallert, Elisabeth Aschehoug, Sondre Larsen / Norvegia / 8’



TRIA – DEL SENTIMENTO DEL TRADIRE

di GIULIA GRANDINETTI

con Irene Casagrande, Anastasia Almo, Sofia Almo, Laura Giannatiempo / Italia / 17’



NOCOMODO

di LOLA HALIFA-LEGRAND

con Tissem Boukchem, Gaspard Caens, Bastien Bouillon, Esther Garrel / Francia / 13’



RUTUBET (THE MOISTURE)

di TURAN HASTE

con Mucahit Kocak, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Baran Salman / Turchia / 20’



SNOW IN SEPTEMBER

di LKHAGVADULAM PUREV-OCHIR

con Sukhbat Munkhbaatar, Nomin Erdene Ariunbyamba, Enkhgerel Baasjanav, Odgerel Bat-Orshikh / Francia, Mongolia / 20’



QING BIE GUA DUAN (PLEASE HOLD THE LINE)

di TAN CE DING

con Kendra Sow, Puie Heng Chen, Billy Ng, Ruby Faye / Malesia / 19’



THE FRUIT TREE

di ISABELLE TOLLENAERE

con Sharleece Bourne, Alexis Bolden / Belgio / 14’



III

di SALOMÉ VILLENEUVE

con Anne Florence Lavigne-Desjardins, Eliott Desjardins Gauthier, Alexandre Dupras / Canada / 12’



LOVE FOREVER

di CLARE YOUNG

con Hannah McKenzie, Beau Cram / Australia / 12’



SAHBETY (MY GIRLFRIEND)

di KAWTHAR YOUNIS

con Marc Haggar, Elham Safieddine, Fadel El Garhy, Sonia Farid / Egitto / 16’





ORIZZONTI EXTRA:



L'ORIGINE DU MAL (ORIGIN OF EVIL) – FILM DI APERTURA

di SÉBASTIEN MARNIER

con Laure Calamy, Doria Tillier, Jacques Weber, Dominique Blanc, Suzanne Clément, Céleste Brunnquell / Francia, Canada / 125’



HANGING GARDENS

di AHMED YASSIN AL DARADJI

con Wissam Diyaa, Jawad Al Shakarji, Hussain Muhammad Jalil, Akram Mazen Ali / Iraq, Palestina, Arabia Saudita, Egitto, UK / 117’



AMANDA

di CAROLINA CAVALLI

con Benedetta Porcaroli, Galatéa Bellugi, Giovanna Mezzogiorno, Michele Bravi / Italia / 93’



ZAPATOS ROJOS (RED SHOES)

di CARLOS EICHELMANN KAISER

con Eustacio Ascacio, Natalia Solián / Messico, Italia / 82’



NEZOUH

di SOUDADE KAADAN

con Hala Zein, Kinda Aloush, Nizar Alani, Samer Almasri / UK, Siria, Francia / 100’



NOTTE FANTASMA

di FULVIO RISULEO

con Edoardo Pesce, Yothin Clavenzani / Italia / 83’



BI ROYA (WITHOUT HER)

di ARIAN VAZIRDAFTARI

con Tannaz Tabatabaei, Saber Abar, Shadi Karamroudi, Reza Davoudnezhad, Maedeh Tahmasbi, Faranak Kalantar / Iran / 110’



VALERIA MITHATENET (VALERIA IS GETTING MARRIED)

di MICHAL VINIK

con Lena Fraifeld, Dasha Tvoronovich, Yaakov Zada Daniel, Avraham Shalom Levi / Israele, Ucraina / 76’



GOLIATH

di ADILKHAN YERZHANOV

con Berik Aytzhanov, Daniyar Alshinov, Dmitrij Chebotarev, Alexandra Revenko, Rabiya Abish, Yerken Gubashev / Kazakistan, Russia / 92’

Biennale College

COME LE TARTARUGHE

di MONICA DUGO, produttrice: CINZIA RUTSON

con Monica Dugo, Romana Maggiora Vergano, Edoardo Boschetti, Francesco Gheghi, Angelo Libri, Sandra Collodel, Annalisa Insardà / Italia / 82‘



BANU

di TAHMINA RAFAELLA, produttrice: KATAYOON SHAHABI

con Tahmina Rafaella, Melek Abbaszadeh, Zaur Shafiyev, Jafar Hasan, Kabira Hashimli, Emin Asgarov / Azerbaigian, Italia, Francia, Iran / 90‘



GORNYI LUK (MOUNTAIN ONION)

di ELDAR SHIBANOV, produttori: YULIYA LEVITSKAYA, DIAS SHIBANOV

con Esil Amantay, Amina Gaziyeva, Zhazira Kaskey, Kuantay Abdimadi, Laura Tursunkanova, Sanzhar Madi / Kazakistan / 90‘



PALIMPSEST

di HANNA VÄSTINSALO, produttore: CYRIL ABRAHAM

con Riitta Havukainen, Emma Kilpimaa, Krista Kosonen, Kaisu Mäkelä, Leo Sjöman, Antti Virmavirta / Finlandia / 109‘

Venezia Classici

TERESA LA LADRA

di CARLO DI PALMA (Italia, 1973, 125’, colore)

restauro: Cineteca Nazionale



MES PETITES AMOUREUSES

di JEAN EUSTACHE (Francia, 1974, 123’, colore)

restauro: Les Films du Losange



THE DRAUGHTSMAN'S CONTRACT (I MISTERI DEL GIARDINO DI COMPTON HOUSE)

di PETER GREENAWAY (UK, 1982, 104’, colore)

restauro: BFI NATIONAL ARCHIVE



KAMIGAMI NO FUKAKI YOKUBO (IL PROFONDO DESIDERIO DEGLI DEI)

di SHÔHEI IMAMURA (Giappone, 1968, 173’, colore)

restauro: Nikkatsu



UCHO (L’ORECCHIO)

di KAREL KACHYNA (Cecoslovacchia, 1969, 97’, B/N)

restauro: Národní Filmový Archiv / National Film Archive



BRATAN (FRATELLO)

di BAKHTYAR KHUDOJNAZAROV (URSS, 1991, 97’, B/N)

restauro: Veit Helmer-Filmproduktion



CAVALCADE

di FRANK LLOYD (USA, 1933, 112’, B/N)

restauro: The Film Foundation / Walt Disney Picture



THERESE AND ISABELLE

di RADLEY METZGER (Francia, USA, Germania, Paesi Bassi, 1968, 119’, B/N)

restauro: by NWR-Denmark / Cinema Preservation Alliance-U.S.



KAZE NO NAKA NO MENDORI (UNA GALLINA NEL VENTO)

di YASUJIRÔ OZU (Giappone, 1948, 84’, B/N)

restauro: Shochiku



TEOREMA

di PIER PAOLO PASOLINI (Italia, 1968, 98’, B/N) restauro: Cineteca di Bologna



SHATRANJ KE KHILARI (I GIOCATORI DI SCACCHI)

di SATYAJIT RAY (India, 1977, 129’, colore)

restauro: The National Film Archive of India



LE CAPORAL ÉPINGLÉ

di JEAN RENOIR (Francia, 1962, 107’, B/N)

restauro: StudioCanal



LA MARCIA SU ROMA

di DINO RISI (Italia, 1962, 94’, B/N)

restauro: Cineteca Nazionale



LA VOGLIA MATTA

di LUCIANO SALCE (Italia, 1962, 110’, B/N)

restauro: Cineteca Nazionale



KOROSHI NO RAKUIN (LA FARFALLA SUL MIRINO)

di SEIJUN SUZUKI (Giappone, 1967, 91’, B/N)

restauro: Nikkatsu



CANYON PASSAGE

di JACQUES TOURNEUR (USA, 1946, 92’, colore)

restauro: Universal Pictures / The Film Foundation



THE BLACK CAT

di EDGAR G. ULMER (USA, 1934, 65’, B/N)

restauro: Universal Pictures



DULI SHIDAI [A CONFUCIAN CONFUSION]

di EDWARD YANG (Taiwan, 1994, 128’, colore)

restauro: Taiwan Film and Audiovisual Institute



A completamento della sezione Venezia Classici, viene presentata una selezione di documentari sul cinema e i suoi autori.

VENEZIA CLASSICI DOCUMENTARI

In Concorso



RAGTAG

di GIUSEPPE BOCCASSINI

Germania, Francia, Italia / 84’



DESPERATE SOULS, DARK CITY AND THE LEGEND OF MIDNIGHT COWBOY

di NANCY BUIRSKI

USA / 101’



FRAGMENTS OF PARADISE

di K.D. DAVISON

USA / 97’



FRANCO ZEFFIRELLI, CONFORMISTA RIBELLE

di ANSELMA DELL’OLIO

Italia / 120’



JERRY SCHATZBERG, PORTRAIT PAYSAGE (JERRY SCHATZBERG, LANDSCAPE PORTRAIT)

di PIERRE FILMON

Francia / 46’



GODARD SEUL LE CINÉMA (GODARD CINEMA)

di CYRIL LEUTHY

Francia / 100’



THE GHOST OF RICHARD HARRIS

di ADRIAN SIBLEY

Irlanda, UK / 106’



BONNIE

di SIMON WALLON

USA / 90



SERGIO LEONE - L'ITALIANO CHE INVENTÒ L'AMERICA

di FRANCESCO ZIPPEL

Italia / 120’