Il cinema in una stanza: i migliori film in streaming interamente (o quasi....) ambientanti in un luogo solo

Da Alfred Hitchcock a Quentin Tarantino: quanti grandi autori hanno giocato con l'unità di luogo? I prossimi film in streaming offrono una risposta...

Nella giostra cinefila dei nostri soliti cinque film in streaming vogliamo oggi proporvi quei lungometraggi - e i registi dietro ad essi - che hanno adoperato la restrizione di un ambiente principale come teatro specifico e fondamentale per il loro progetto. Tra le numerose scelte abbiamo selezionato una varietà di generi come il thriller, il dramma, la commedia, il western e addirittura un film di fantascienza distopica. Eccovi dunque senz’altro indugio il nostro caleidoscopio cinematografico, buona lettura!

I migliori film in streaming che sfruttano un ambiente principale

La finestra sul cortile

La parola ai giurati

Breakfast Club

The Hateful Eight

Il buco

La finestra sul cortile (1954)

Se parliamo di saper sfruttare al meglio un solo teatro, Alfred Hitchcock ha fatto scuola. Prima con Nodo alla gola, poi con questo capolavoro di suspense sul voyeurismo come riflessione su cosa sia la verità filtrata dalla lente e dall’occhio dietro di essa. Comun denominatore? Un grande James Stewart, che ne La finestra sul cortile viene accompagnato da una magnifica Grace Kelly e dal caratterista di lusso Raymond Burr. Un classico del genere ancora oggi insuperato per finezza e tecnica. Semplicemente Hitchcock…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.

La parola ai giurati (1957)

Il lungometraggio che ha rivoluzionato la storia del cinema americano d’impegno civile vede un superbo Henry Fonda circondato da un gruppo di caratteristi portentosi dibattere sulla giustizia, sull’etica individuale e sul senso comune con una profondità psicologica e una potenza emotiva inarrivabili. Sidney Lumet all’esordio ci regala La parola ai giurati, dissertazione finissima sull’animo umano, capolavoro che vince l’Orso d’Oro a Berlino e guadagna le candidature all’Oscar per il miglior film, regia e sceneggiatura. E pensare che per Lumet eravamo soltanto all’inizio…Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Breakfast Club (1985)

Un gruppo di studenti totalmente diversi tra loro e una punizione giornaliera sono lo spunto che consente all’indimenticabile John Hughes di realizzare il suo capolavoro. Breakfast Club è uno spaccato generazionale potente e malinconico su cosa significhi essere un adolescente, non riuscire a inserirsi nelle regole di una società che non capisce, o non gliene frega niente di farlo. Un gruppo di giovani attori da applauso, con un Ally Sheedy che ha rappresentato una delle nostre prime “cotte” cinefile. Che film immenso e devastante è questo…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Hateful Eight (2015)

Quentin Tarantino si diverte un mondo ad adoperare l’impalcatura del western per realizzare una sorta di rivisitazione de Le iene in salsa barbecue con un pizzico di Agatha Christie. The Hateful Eight è un lunghissimo whodunit con un cast impeccabile, con Walton Goggins che a nostro avviso supera tutti gli altri. Non il nostro film preferito del cineasta ma comunque un’opera assolutamente degna di rispetto. Non fosse altro perché ha finalmente regalato l’Oscar al grande Ennio Morricone, che ha realizzato una partitura in perfetta controtendenza col genere, scrivendo le note del thriller da appoggiare sopra alla messa in scena. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Rai Play.

Il buco (2019)

Tra le molteplici opzioni per chiudere la cinquina abbiamo selezionato questo curioso ed efficacissimo fanta-horror diretto da Galder Gatzelu-Urrutia in quanto sfrutta con dovizia e originalità un’idea tanto semplice quanto spaventosa. Una prigione costruita in verticale, un gioco al massacro per la conquista del cibo e dei piani superiori, uno spaccato sociale che strizza l’occhio a Orwell e Bradbury lavorando sul genere con ferocia e le coordinate del cinema contemporaneo. Insomma, Il buco è un film ipertrofico e affascinante, che non si vergogna assolutamente di osare anche quando sbaglia. Una chicca per gli amanti delle sfide psicologiche. Disponibile su Netflix.