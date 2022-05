Il cinema fantastico secondo Alex Garland: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Lo sceneggiatore e regista che compie oggi 52 anni ha rivoluzionato la fantascienza contemporanea con alcuni titoli in streaming davvero imperdibili.

È con malcelato piacere che volgiamo la nostra attenzione cinematografica allo sceneggiatore e regista Alex Garland, il quale compie oggi 52 anni. Rimane infatti ancora impressa la visione del suo ultimo, affascinante Men, horror psicologico che vede protagonisti Jessie Buckley e Rory Kinnear e che è stato presentato alla Quinzaine del Festival di Cannes. Ed è proprio questo film che conferma definitivamente quanto Garland stia facendo un lavoro molto personale e preciso sul genere fantastico, come dimostrano i film in streaming scelti per raccontarne la carriera. Buona lettura.

I migliori film in streaming scritti e/o diretti da Alex Garland

28 giorni dopo (2002)

La sceneggiatura di questo zombie-movie di culto setta le regole del gioco per i film a venire. Garland dà una bella spolverata al genere, cambiando alcuni parametri fondamentali - i non morti adesso possono correre! - e lo proietta verso il futuro. Danny Boyle dirige con la solita verve sbarazzina Cillian Murphy, Naomie Harris, Brendan Gleeson e tutti gli altri. 28 giorni dopo ottiene un grosso successo di critica e pubblico. Abbastanza meritato aggiungiamo noi. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Disney +.

Sunshine (2007)

Ancora per Boyle arriva lo script di questo dramma post-apocalittico che misura la fantascienza in base alla psicologia dei personaggi. Sunshine è un film clamoroso, perfetto nel racconto e doloroso nell’esposizione delle personalità. Peccato non abbia avuto troppo successo, poiché si tratta davvero di uno dei migliori prodotti di genere di inizio millennio. Con un finale struggente e poetico. Grande Cillian Murphy. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Non lasciarmi (2010)

Non lasciarmi: Il trailer del film Lo script di Garland si sposta evidentemente verso il cinema d’autore con questo adattamento dal bellissimo romanzo di Kazuo Ishiguro, quello dei Quel che resta del giorno. Diretto da Mark Romanek, Non lasciarmi usa la fantascienza per raccontare anime incomplete, dolori sopiti, il tutto con grande raffinatezza. Nel cast bravissimi Keira Knightley e Andrew Garfield. Da rivedere, commuove sempre. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Ex Machina (2015)

Ex Machina: Il Trailer italiano ufficiale del film - HD

L’esordio dietro la macchina da presa di Alex Garland diventa subito oggetto di culto, in quanto si tratta di uno sci-fi distopico magnificamente scritto e diretto con un occhio non scontato, anzi l’esatto contrario. Oscar Isaac, Domhnall Gleeson e Alicia Vikander formano un terzetto di attori formidabile, che rende storia e messa in scena ancor più efficace. Ex Machina ipnotizza e poi sciocca, fino ad arrivare a un finale veramente angosciante. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, riconoscimento finalmente per Garland. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Annientamento (2018)

Ed ecco il lungometraggio che conferma Garland come autore. tratto dal primo romanzo della trilogia di Jeff VanderMeer, Annientamento è un film di fantascienza personale, radicale, denso nelle significazioni quanto potente nell’esposizione visiva. Natalie Portman è notevole protagonista di questo film che si insinua sottopelle, affascina e angoscia in egual misura. Uno dei prodotti di genere meglio ideati e più sentiti dello scorso decennio, da venerare come vero oggetto di culto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision.