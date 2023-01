Il casting di Jared Leto in Tron: Ares scatena proteste sui social

News Cinema

Nel momento in cui è diventato ufficiale che Tron: Ares si farà e che il protagonista sarà Jared Leto, il popolo di Internet ha manifestato la propria disaffezione per l’attore, che ha smesso di essere nelle grazie del pubblico e che non ha giovato a più di un franchise.

Soltanto ieri vi abbiamo parlato di Tron: Ares, il secondo sequel di Tron con Jared Leto nel ruolo da protagonista. Ebbene, alla notizia che il film potrebbe diventare presto realtà perché la Disney è in trattative con il regista Joachim Rønning, il popolo di Internet ha reagito con freddezza. I commenti privi di entusiasmo, tuttavia, non riguardavano Rønning ma Leto, che non sta attraversando il suo periodo migliore.

I tweet contro Jared Leto

I detrattori di Jared Leto si sono espressi in particolare su Twitter. La maggior parte di loro attendeva con trepidazione aggiornamenti riguardo al nuovo film della "saga" di Tron, che dovrebbe avere il compito di far dimenticare il non eccelso Tron: Legacy, giudicato dalla gran parte dei fan del primo Tron un non degno erede di quest'ultimo, uscito nel 1982 e magistralmente interpretato da Jeff Bridges. I "troniani" aspettano da più di 40 anni, insomma, e probabilmente è per questo che si sono lasciati andare a esternazioni non sempre gentili. Ecco qualche tweet:

TRON 3 FINALLY starring

HAPPENING Jared Leto pic.twitter.com/DqFcDLTa2s — Ty ➃ (@ClobberinTyme) January 19, 2023

When you get another Tron sequel, but it stars Jared Leto. https://t.co/rMqbTJoKRB pic.twitter.com/0Fll3sS0X1 — Brent O. Saur (@Brentosaur) January 19, 2023

it was perfect until i read jared leto set to star https://t.co/ElXQYaOdtm — John Stewart Green Lantern (@LanternJS) January 19, 2023

Jared Leto being every smart and sensitive 90s girl's crush shouldn't entitle him to ruin every cool movie franchise until the end of time, I'm just saying. — Kid Sodapop (@stilljoshy) January 19, 2023

Jared Leto: i motivi della disaffezione da parte dei fan e dei compagni di lavoro

Jared Leto, che è diventato una star grazie alla sua performance in Dallas Buyers Club, che non a caso gli ha fatto vincere l'Oscar come miglior attore non protagonista, non è stato apprezzato per il suo ritratto di Joker tanto in Suicide Squad quanto in Zack Snyder's Justice League. Diverse persone hanno trovato eccessivamente caricaturale il personaggio a causa di una recitazione eccessivamente sopra le righe. In più, sia Morbius che Blade Runner 2049 non hanno ottenuto al botteghino il risultato sperato, e lo stesso discorso vale per House of Gucci.

Come ci ricorda Screenrant, l'adesione di Leto al cosiddetto Metodo, che ultimamente è stato messo in discussione a più riprese, lo ha reso spesso ridicolo agli occhi dei suoi compagni di lavoro. La sua ossessione di restare in parte anche fuori dal set ha creato più di un inconveniente, in particolare quando i personaggi che gli sono stati affidati erano dei cattivi. Ma non finisce qui, perché Daniel Espinosa ha confermato che, in una pausa delle riprese di Morbius, l'attore, in sedia a rotelle, ha chiesto a qualcuno di accompagnarlo al bagno perché da solo non ci sarebbe riuscito in quanto disabile. E che dire di quella volta in cui Jared ha lasciato materiale pornografico e preservativi sul set di Suicide Squad? Sembra che, sempre durante la lavorazione di quel film, Leto abbia liberato un topo, che si è messo a correre all'impazzata. Infine ci sono le accuse di molestie sessuali nei confronti di ragazze minorenni.

Non essendo noi Jared Leto, non possiamo sapere cosa sia vero e cosa no, sta di fatto che, in generale, l'opinione pubblica non è dalla sua parte. Nonostante questo, lo vedremo lo stesso in Tron: Ares.