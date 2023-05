Il Batman di Nolan poteva essere Cillian Murphy, ora star di Oppenheimer?

News Cinema

Cillian Murphy nei Batman di Christopher Nolan interpretò lo Spaventapasseri, ma aveva girato ben due provini per Batman / Bruce Wayne. Ora che Murphy è la star del prossimo Oppenheimer, regista e attore rivelano quale fu la loro strategia...

Ora che Cillian Murphy è il punto di rifierimento del grande cast del suo Oppenheimer, dal 23 agosto al cinema, Christopher Nolan ha voluto raccontare insieme all'attore come quest'ultimo entrò nel cast della sua trilogia di Batman: Murphy poteva davvero essere Bruce Wayne al posto di Christian Bale, invece di interpretare lo Spaventapasseri? C'è mancato poco, ma il suo doppio provino servì... Leggi anche Oppenheimer, Cillian Murphy su Christopher Nolan: "Ero disperato, volevo una parte da protagonista in un suo film"

Christopher Nolan e Cillian Murphy mancato Batman

In Oppenheimer un attore di calibro come Cillian Murphy, star di Peaky Blinders, visto di recente al cinema in A Quiet Place II, interpreta lo scienziato a capo del Manhattan Project, dove nacque la bomba atomica durante la II Guerra Mondiale. Il rapporto tra il regista Christopher Nolan e Murphy però ha radici più lontane: l'attore irlandese infatti ha preso parte a diversi film dell'autore, a partire da Batman Begins, dove fu lo Spaventapasseri (anche nel Cavaliere Oscuro e in Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno), passando per Inception e Dunkirk. Come hanno raccontato a Entertainment Weekly, Murphy sfiorò proprio il ruolo di Bruce Wayne / Batman nella trilogia del Cavaliere Oscuro: non che Nolan sperasse davvero di sceglierlo, ma aveva una strategia... e l'ha spiegata all'amico attore.

Credo che tutti e due sapessimo che non avresti interpretato Batman. Ma volevo davvero andare sul set con te, volevo riprenderti. Facemmo provini molto elaborati, su 35mm, con un piccolo set. C'era un'atmosfera elettrica tra la troupe quando cominciasti a recitare. [...] Facemmo due scene, una con Bruce Wayne e una con Batman, e mi assicurai che i capi dello studio scendessero a guardare quello che stavi facendo sul set. Tutti erano entusiasti mentre ti guardavano recitare, che quando dissi: "D'accordo, Christian Bale è Batman, ma che ne dite di Cillian per lo Spaventapasseri?" non ci fu alcun dissenso. Tutti i precedenti cattivi di Batman erano stati interpretati da grandi star del cinema: Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey e via così. Per loro tu eri una salto nel vuoto, ma accettarono davvero solo per quel provino. Ecco come diventasti lo Spaventapasseri.