If – Gli amici immaginari invadono Sky Cinema Uno

Questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW arriva If – Gli amici immaginari, film diretto da John Krasinski con protagonista Ryan Reynolds.

John Krasinski torna alla regia con IF – Gli amici immaginari, un film fantasy che mescola live action e animazione distribuito al cinema nel corso del 2024 e in arrivo questa sera, lunedì 18 novembre 2024, in prima TV su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming su NOW a partire dalle 21:15. Protagonista è Ryan Reynolds, alle prese con gli IF, acronimo che sta per Imaginary Friends.



IF - Gli Amici Immaginari: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

IF – Gli amici immaginari, la trama e il cast del film in onda su Sky Cinema Uno

Il protagonista di IF – Gli amici immaginari è Cal, un uomo dotato di una capacità fuori dal comune: riesce a vedere gli amici immaginari. E non soltanto i suoi, ma di tutti. Può vederli e parlarci, ma non è l'unico: anche una bambina di nome Bea può farlo. Lo scopre di punto in bianco, un giorno, quando incontra Blue, un mostro viola che sostiene di essere un amico immaginario. Parlando con Cal, Bea si rende conto che gli amici immaginari sono tantissimi. Una volta cresciuti, gli esseri umani non hanno più bisogno di loro per cui finiscono nel dimenticatoio, soppiantati da amici in carne ed ossa. Cosa succede a tutti loro?

I due temono che quell’abbandono abbia generato un forte rancore e che potrebbe sfociare in energia negativa, riversandosi sul mondo reale, per cui decidono di intervenire. Durante la loro nuova avventura, Bea scoprirà di avere un ruolo cruciale in tutta questa storia. Ad interpretare a bambina è Cailey Fleming. Il cast di IF – Gli amici immaginari è ricco di star come Emily Blunt (che, curiosità, è la moglie del regista), Matt Damon, Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge, Steve Carell, Alan Kim e Liza Colon-Zayas. Il cast italiano, invece, coinvolge Pilar Fogliati e Ciro Priello.

Ad oggi John Krasinski è noto soprattutto per il contributo dato a The Office ma, in qualità di regista, ha lavorato a diversi film di successo come A Quiet Place – Un posto tranquillo e il rispettivo sequel. John Krasinski ha rivelato di aver voluto realizzare IF – Gli amici immaginari proprio per i suoi figli. Ai microfoni di EW, ha ammesso che per A Quiet Place i suoi bambini avrebbero atteso anni prima di essere pronti a seguire quelle dinamiche di suspence, così ha capito di voler lavorare ad una storia che fosse accessibile anche ai suoi figli. E, altra piccola curiosità, questo film gli ha concesso di ritrovare anche Steve Carell, con il quale aveva già lavorato in The Office.