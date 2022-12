I Tre Moschettieri - D'Artagnan: è arrivato trailer italiano del nuovo film con Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel

News Cinema

I Tre Moschettieri - D'Artagnan è la prima parte di un'opera in due capitoli dedicata al classico della letteratura francese. Da quando sarà al cinema in Italia?

I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas è pronto a prendere - nuovamente - vita sullo schermo. Dopo numerosi adattamenti cinematografici e televisivi il capolavoro della letteratura francese sarà al centro di una nuova versione, il monumentale I Tre Moschettieri - D'Artagnan, prima parte di un progetto in due capitoli diretto da Martin Bourboulon. In queste ore il blockbuster si è mostrato nel primo intenso trailer - rilasciato anche in italiano -, il quale offre un primo sguardo all'eccezionale cast, in cui spiccano Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel.



I tre moschettieri: D'Artagnan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

I Tre Moschettieri - D'Artagnan: i primi dettagli sulla trama e sul cast

A vestire i panni di D'Artagnan sarà François Civil, giovane attore francese alla sua prima esperienza in una produzione a grande budget. Al suo fianco, nei panni dei Tre Moschettieri, figurano Vincent Cassel (Athos), Romain Duris (Aramis) e Pio Marmai (Porthos). Eva Green presterà invece corpo e voce a Milady de Winter, mentre Louis Garrel - reduce dal successo de L'ombra di Caravaggio - sarà Re Luigi XIII. Per la prima volta in assoluto, gli iconici - e famosissimi - protagonisti saranno poi affiancati da un nuovo personaggio, Hannibal, ideato partendo dalla storia di Louis Anniaba, il primo Moschettiere di colore. Completano poi il cast Vicky Krieps (Anna D'Austria) - attesa al cinema dal 7 dicembre nei panni di Sissi ne Il corsetto dell'Imperatrice -, Lyna Khoudri (Constance Bonacieux) e Jacob Fortune-Lloyd (Duca di Buckingham). In occasione del rilascio del primo trailer è stata diffusa anche la sinossi de I Tre Moschettieri - D'Artagnan, che vede D'Artagnan alle prese con le macchinazioni del perfido Cardinale Richielieu:

D'Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una ragazza da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare gli aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D'Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richielieu. Ma, innamorandosi di Costance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo guadagnandosi l'inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.

Il blockbuster - costato oltre 60 milioni - è stato girato per otto mesi in Francia, in location prestigiose come il Louvre, l'Hôtel des Invalides a Parigi e i castelli di Fontainebleau. Il film arriverà nei cinema italiani ad aprile 2023, distribuito da Notorious Pictures.