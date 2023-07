I migliori film in streaming sul baseball

News Cinema

Lo sport più amato dagli americani è stato portato sul grande schermo da alcuni dei migliori attori contemporanei. Lo dimostrano i cinque film in streaming che trovate qui sotto.

L’11 luglio 1914 Babe Ruth - molto probabilmente il miglior giocatore di baseball di ogni epoca - faceva il suo esordio nella Major League. Per celebrare questo momento storico nella storia dello sport più amato negli Stati Uniti abbiamo selezionato cinque film in streaming che celebrano il baseball, le sue regole e in alcuni casi anche la sua filosofia. Ci sarebbe piaciuto inserire nella lista anche Otto uomini fuori (1988) di John Sayles, Bull Durham (1988) di Ron Shelton e Major League (1989) di David S. Ward, ma non sono purtroppo disponibili in streaming sulle piattaforme nostrane. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming dedicati al baseball

Il migliore

L’uomo dei sogni

Gioco d’amore

L’arte di vincere

42 - La vera storia di una leggenda americana

Il migliore (1983)

Robert Redford è affascinante e tenebroso protagonista di uno dei film più affascinanti di inizio anni ‘80, una parabola che unisce il film sportivo con il racconto delle macchinazioni che dietro di esso si celavano per motivi economici. Barry Levinson dirige con mano sicura e attenta alla classicità della confezione. Nel cast brillano anche Barbara Hershey, Kim Basinger e una Glenn Close da nomination all’Oscar. Il migliore ottiene l’applauso della critica e del pubblico, e se li merita pienamente. Gran bel film, di certo tra i migliori dedicati a questo sport. Disponibile su CHILI, Google Play.

L’uomo dei sogni (1989)

Altro lungometraggio di culto per Kevin Costner, sognatore che decide di seguire il proprio istinto e compiere il desiderio di coloro che rappresentano lo spirito primo del gioco, un gruppo di “fantasmi” a cui non è stata data la possibilità di redimersi in qualche modo. Phil Alden Robinson dirige L’uomo dei sogni come una favola moderna e ispirata, a cui partecipano tra gli altri anche James Earl Jones e Ray Liotta. Nomination all’Oscar per il miglior film e la sceneggiatura. Un classico che scalda il cuore e stuzzica la fantasia dello spettatore. Necessario. Disponibile su Google Play.

Gioco d’amore (1999)

Ancora Costner diventa protagonista di questo melodramma romantico che racconta di un giocatore qualunque, alla sua ultima gara, il quale ha la possibilità di giocare la partita perfetta. Sam Raimi dirige Gioco d’amore capendo perfettamente che si tratta di una parabola che deve mettere in mostra lo spirito del baseball prima dell’aspetto agonistico, competitivo. Ne viene fuori un film affascinante, non totalmente compiuto ma a tratti davvero vibrante. E Kevin Costner brilla di luce propria. Nel cast anche una ispirata Kelly Preston. Da rivedere per comprenderlo forse meglio. Disponibile su Google Play, NOW.

L’arte di vincere (2011)

L'arte di vincere: Il trailer italiano del film con Brad Pitt

A nostro avviso il miglior film sul baseball mai realizzato, perché racconta dell’ossessione di un general manager perché la sua squadra arrivi ad eccellere, come squadra e non contando sui singoli. Brad Pitt come protagonista è perfetto. Jonah Hill e Philip Seymour Hoffman a supporto precisi e appassionati. Sono loro a fare de L’arte di vincere un film intenso, a tratti struggente. Bennett Miller dirige poi il tutto con una finezza personale e ammirevole. Arrivano le nomination all’Oscar per il film, l’attore protagonista, l’attore non protagonista e la sceneggiatura di Steven Zaillian e Aaron Sorkin. Meritava anche quella per la regia. Bellissimo. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix.

42 - La vera storia di una leggenda americana (2013)

Il biopic dedicato alla leggenda del baseball Jackie Robinson ha due punti a suo favore: prima di tutto la prova carismatica e precisa di Chadwick Boseman, attore di talento e tecnica indubitabile. In secondo luogo la regia solida di Brian Helgeland, sceneggiatore che quando si cimenta dietro la macchina da presa spesso azzecca toni e atmosfere. Harrison Ford come non protagonista funziona a dovere, e contribuisce a fare di 42 - La vera storia di una leggenda americana un film di spessore. Notevole prodotto di genere, successo di pubblico a cui si accompagna anche l’assenso della critica. Disponibile su Google Play.