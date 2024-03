I migliori film in streaming per festeggiare i 66 anni di Gary Oldman

News Cinema

L'attore londinese premiato con l'Oscar ha lavorato con autori del calibro di Christopher Nolan e Francis Ford Coppola. Ecco i film in streaming per cui lo amiamo.

Facciamo oggi gli auguri di buon compleanno (66 candeline) all'amatissimo londinese DOC Gary Oldman, attore che fin dagli anni ‘80 ci ha deliziato con prove improntate all’istrionismo, salvo poi maturare col tempo uno stile di recitazione che in certi casi lo ha portato a costruire personaggi sommessi ma vibranti, costruiti con una finezza e un lavoro di sottrazione a dir poco encomiabili. Insomma, oggi Gary Oldman è senza dubbio uno degli attori più versatili e affidabili del panorama dello showbusiness internazionale. In attesa di vederlo protagonista del nuovo film diretto da Paolo Sorrentino, ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli il nostro ammirato omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Gary Oldman

Sid e Nancy

Dracula di Bram Stoker

Léon

Batman Begins

La talpa

Sid e Nancy (1986)

Dopo un paio di film da rincalzo il primo ruolo da protagonista arriva grazie al biopic diretto da Alex Cox. E che ruolo: l’icona del punk rock Sid Vicious, bassista dei Sex Pistols, artista “dannato” che Oldman interpreta con enorme partecipazione fisica ed emotiva. Sid e Nancy non ha paura di mostrare il lato oscuro della fama e del successo, e il suo protagonista lo comprende ed espone con grande efficacia. Uno dei migliori biopic degli anni ‘80, sporco e non affabulatorio come purtroppo troppi film musicali lo sono ora. Da vedere e ammirare. Disponibile su Amazon Prime Video.

Dracula di Bram Stoker (1992)

Dracula di Bram Stoker: Il Trailer Ufficiale per il 30esimo anniversario del Film - HD

A sorpresa Francis Ford Coppola sceglie Oldman come protagonista del suo libero e roboante adattamento del classico dell’orrore. Dracula di Bram Stoker possiede l’anima irruenta del film-contenitore, dove il suo autore vuole inserire tutto il suo amore per il cinema che affascina con la visione, che riporta alla meraviglia degli arbori e inebria con le tecniche più sofisticate. Oldman è un vampiro romantico e dandy, Winona Ryder una coprotagonista sensuale e affascinante. Anthony Hopkins, Keanu Reeves e tutti gli altri stanno al gioco capendo le intenzioni titaniche del cineasta. Film bellissimo, un tripudio di fantasia e sentimento. Tre premi Oscar tecnici, tra cui gli straordinari costumi di Eiko Ishioka. Visione al potere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Léon (1994)

Luc Besson lascia libero Oldman di costruire il suo poliziotto villain dando sfogo alla sua vena oscura, e l’attore risponde con una prova diventata a suo modo iconica. Perfetto contraltare per il laconico e nerboruto protagonista Jean Reno, killer prezzolato dal cuore d’oro che salva l’esordiente Natalie Portman dal massacro. Léon mescola azione incredibilmente ben congegnata e messa in scena con una riflessione politica sul genere. Il risultato è un mix esplosivo che e innovativo - almeno per il cinema europeo - che affascina critica e pubblico. Grande successo per un film di cassetta personale e potente come a quel tempo se ne vedevano in giro. Da studiare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI.

Batman Begins (2005)

Batman Begins: il trailer del film

Christopher Nolan affida a Oldman il ruolo del commissario Gordon, e stavolta l’attore sceglie la strada della pacatezza e dell’umanità. A partire da Batman Begins l’attore costruisce un personaggio che svela l’uomo dietro il tutore della legge, rendendolo amatissimo dal pubblico. Il primo film sul Cavaliere Oscuro interpretato da Christian Bale rimane a nostro avviso il migliore, anche perché lo Spaventapasseri di Cillian Murphy è dolcemente mefistofelico. Grande cinecomic, di spessore e contenuto. Con una sequenza finale davvero perfettamente scandita e appassionante. Film iconico, il migliore nel suo genere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

La talpa (2011)

La Talpa: Il trailer italiano del film

Chiudiamo con una delle prove d’attore più misurate e stilizzate mai viste nella storia del cinema contemporaneo. Gary Oldman tratteggia George Smiley in maniera perfetta, accuratissima, emozionante nell’evidenziare la sua vita interiore con pochissimi tratti. È lui il cuore de La talpa, film straordinario che vede nel cast anche Colin Firth, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch. Nomination all’Oscar per l’adattamento e a un protagonista che strameritava la vittoria. Uno dei migliori spy-thriller mai realizzati, con un finale doloroso e uno svolgimento da capolavoro. Indimenticabile. Disponibile su Infinity+, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.