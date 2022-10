I migliori film in streaming interpretati da F. Murray Abraham

News Cinema

Compie oggi 83 anni il premio Oscar F. Murray Abraham, che rivedremo presto recitare nella seconda stagione di The White Lotus. Attivo fin dalla metà degli anni ‘70, l’attore originario di Pittsburgh ha avuto in Scarface di Brian De Palma il ruolo che lo ha definitivamente imposto all’attenzione del pubblico. E la consacrazione è arrivata - un po’ a sorpresa - grazie al ruolo di Salieri nel “biopic” dedicato a Mozart diretto da Milos Forman. Da quel momento F. Murray Abraham ha sviluppato una carriera fatta di tanto, tanto cinema di genere intervallato da collaborazioni eccellenti con grandi autori contemporanei, come dimostrano i prossimi cinque film in streaming. Eccovi allora il meglio della carriera di un caratterista sempre capace, quando ben diretto, di aggiungere un pizzico di classe al film in cui recita. Buona lettura.

Cinque film di culto interpretati da F. Murray Abraham

Amadeus

La dea dell’amore

Scoprendo Forrester

A proposito di Davis

Grand Budapest Hotel

Amadeus (1984)

Il maestoso film in costume di Milos Forman tratto dall’opera teatrale di Peter Schaffer impone l’estro sbarazzino di Tom Hulce ma anche la sorniona e malefica interpretazione di Abraham, che soffia l’Oscar al collega e coprotagonista. Amadeus è un film magniloquente quanto funereo, una rappresentazione del genio artistico che possiede momenti lugubri e una profondità psicologica che va molto oltre la grandiosa messa in scena. Sequenze da incubo e altre da sogno, per un film che in troppi hanno sottovalutato considerandolo pura confezione. Noi personalmente lo amiamo, così come amiamo la prova maiuscola dei due attori principali. Disponibile su CHILI.

La dea dell’amore (1995)

Quando Woody Allen tentava ancora soluzioni narrative originali ecco spuntare un coro greco a commentare le vicende de La dea dell’amore, con Abraham a guidarlo e a dare consigli più o meno saggi al protagonista. Una Mira Sorvino da Oscar, una Helena Bonham Carter asciutta e precisa, un Peter Weller affascinante e mellifluo compongono il resto di un cast come sempre assemblato con grandezza, quando parliamo dell’autore newyorkese. A noi personalmente il film piace meno di altri del periodo di Allen, ma per moltissimi è oggetto di culto. E ci può stare. Disponibile su Amazon Prime Video.

Scoprendo Forrester (2000)

Nel bel melodramma di formazione diretto da Gus Van Sant a F. Murray Abraham va la parte dell'accademico antagonista del giovane protagonista, un ruolo che l’attore ricopre con enorme eleganza e presenza scenica, contribuendo a farne un personaggio meschino ma insieme carismatico. Scoprendo Forrester vede protagonista un intenso e prezioso Sean Connery, in una delle prove maggiormente soffuse della sua carriera. Momenti di grande cinema intimista in un film discontinuo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

A proposito di Davis (2013)

A proposito di Davis: Il trailer italiano del film dei fratelli Coen - HD

Una sola sequenza ma capace di lasciare il segno, un momento assurdo e criptico nel film altrimenti malinconico, quasi struggente, diretto dai fratelli Coen. A proposito di Davis ha come protagonista un grande Oscar Isaac, capace di esprimere tutto il malessere interiore di un artista che non riesce a trovare la propria strada, nella carriera ma soprattutto nella vita. Gran Premio a Cannes per un’opera soffusa, autunnale e visivamente bellissima. Ma la sequenza con Abraham è il vero culto di tutto…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Grand Budapest Hotel (2014)

Piccola, deliziosa partecipazione al raffinato e frizzante film diretto da Wes Anderson. Abraham va a impreziosire un cast già composto dal protagonista irresistibile Ralph Fiennes, da Tilda Swinton, Adrien Brody, Owen Wilson e molti altri. Grand Budapest Hotel fonde forma e contenuto a un livello sconosciuto a quasi tutti gli altri film dell’autore texano. Il risultato sono quattro Oscar tecnici e la nomination per film, regia e sceneggiatura. Delizioso da vedere, poetico e spiritoso. Un guilty pleasure d’autore. E che autore…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.