I migliori film in streaming interpretati da Alba Rohrwacher, protagonista de Le occasioni dell'amore e Maria

L'attrice italiana torna nelle sale e su Netflix grazie a due lungometraggi di indubbia qualità artistica. Eccovi alcuni dei suoi film in streaming tra quelli a noi maggiormente cari.

Le feste di Natale 2024 saranno all’insegna di Alba Rohrwacher. L’attrice nata a Firenze ha infatti in uscita nelle sale italiane Le occasioni dell’amore, dove recita insieme a Guillaume Canet, e su Netflix sta per arrivare Maria, il nuovo biopic di Pablo Larrain dove condivide lo schermo insieme a Angelina Jolie e Pierfrancesco Favino. Alla Rohrwacher allora vogliamo dedicare i nostri consueti cinque film in streaming, augurandovi come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming di Alba Rohrwacher, protagonista di Le occasioni dell’amore e Maria

L’uomo che verrà (2009)

La Rohrwacher entra nel cast del bellissimo film diretto da Giorgio Diritti, che racconta una pagina tragica della Seconda Guerra Mondiale con la solita attenzione ai particolari, alle atmosfere, alla forza espressiva di paesaggi e a quella emotiva dei personaggi. L’uomo che verrà arriva a d ottenere il David di Donatello come miglior film dell’anno, e con pieno merito. Un lungometraggio silenzioso ma preciso, in particolar modo penetrante. E l’attrice contribuisce con una prova davvero notevole, perfetta per i suoi timbri di recitazione. Opera da rivedere ogni volta col cuore in gola, possiede un pudore inconsueto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Hungry Hearts (2014)

Hungry Hearts: Il trailer ufficiale del film - HD

Il dramma che Saverio Costanzo ambienta a New York vede la Rohrwacher duettare insieme a un altrettanto ispirato Adam Driver. Storia d’amore e di ossessione, che rivela la fragilità di una donna la quale si aggrappa a un’idea trasformandola in fanatismo. Hungry Hearts possiede alcuni momenti di cinema davvero potenti, è scritto e diretto con ammirevole coraggio, fino a un finale assolutamente non scontato. I due protagonisti arrivano ad ottenere entrambi la Coppa Volpi al Festival di Venezia. Conferma internazionale per la Rohrwacher, la quale esce dalla propria comfort zone e sfodera una prova a tratti rabbiosa. Da ricordare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

Il racconto dei racconti (2015)

Il Racconto dei Racconti: Il trailer del film - HD

La forza della Rohrwacher è anche quella di saper dare penetrazione a ruoli piccoli, soltanto all’apparenza minori, Eccola dunque recitare una brevissima parte in un cast che comprende tra gli altri Salma Hayek, Vincent Cassel, John C. Reilly e altri nomi di importanza primaria. Matteo Garrone imprime a Il racconto dei racconti la sua visione favolistica tanto precisa quanto dark, visivamente irruenta, degna delle grandi produzioni internazionali. Un lungometraggio che talvolta traballa ma possiede senza dubbio la forza e l’impatto del cinema che vuole osare. Magnifica la fotografia di Peter Suschitzky, fido collaboratore di David Cronenberg. E abbiamo detto tutto…Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.

La figlia oscura (2021)

La Figlia Oscura: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Anche in questo caso Alba Rohrwacher accetta di recitare in un piccolissimo ruolo che la inserisce in un cast composto da attori di razza quali Olivia Colman, Jessie Buckley, Paul Mescal. Soprattutto alla sceneggiatura e all’adattamento dal testo di Elena Ferrante troviamo una Maggie Gyllenhaal lucida, precisa in quello che vuole raccontare e stilizzata nel come farlo. La figlia oscura si trasforma in una parabola umana sferzante, un ritratto al femminile non conciliatorio e proprio per questo ancor più sincero e veritiero. Arrivano le nomination all’Oscar per la miglior attrice, la non protagonista e la sceneggiatura non originale. Fiore all’occhiello nella filmografia dell'interprete italiana. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La chimera (2023)

La Chimera: Il Trailer Ufficiale del Film di Alice Rohrwacher - HD

Diretta come sempre dalla altrettanto talentuosa sorella Alice, Alba recita nel miglior film italiano di quell'anno, il quale trova enorme consenso di critica anche negli Stati Uniti, distribuito dalla NEON. Protagonista indiscusso e ispirato de La chimera è un Josh O’Connor che capisce immediatamente il tono del film e l’aspetto tragico/poetico del suo personaggio. Di conseguenza lo interpreta al meglio, da attore di razza quale è. Momenti di cinema poetico - anche grazie a una save Isabella Rossellini - e un finale che apre il cuore al sentimento più genuino. Davvero una gradita conferma per una cineasta tra le maggiormente ispirate nel nostro paese. Film di rara coerenza interna. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.