I migliori film in streaming diretti da Danny Boyle

News Cinema

Compie oggi 66 anni l'autore di Trainspotting, 28 giorni dopo e The Millionaire. Ecco i film in streaming con cui vogliamo celebrare la sua carriera.

Dopo circa trent’anni di attività, una serie di grandi successi e qualche fragoroso flop, un Oscar più o meno meritato, rimane ancora oggi difficile etichettare un cineasta eclettico e coraggioso come Danny Boyle. In carriera ha tentato - e siamo sicuri tenterà ancora - strade narrative ed estetiche che lo hanno portato ad adoperare il mezzo-cinema in maniera sfrontata e personale. Un genio o un Azzeccagarbugli? Onestamente non sappiamo rispondere, il che probabilmente significa che la verità sta nel mezzo. Comunque sia, Danny Boyle compie oggi 66 anni e noi vogliamo festeggiarlo attraverso i soliti cinque film in streaming. Come sempre buona lettura.

Cinque film di culto in streaming diretti da Danny Boyle

Trainspotting

28 giorni dopo

Sunshine

The Millionaire

Steve Jobs

Trainspotting (1996)

Trainspotting: Scena iniziale del film

Dopo il divertente esordio di Piccoli omicidi tra amici Boyle tira fuori un capolavoro generazionale. Tratto dal libro al veleno di Irvine Welsh, Trainspotting è un dramma giovanile che si insinua nello stomaco dello spettatore come un parassita. Sanguigno, devastante, spaventoso, capace di esaltare e scioccare un secondo dopo. Momenti di grande cinema - che montaggio! - e una colonna sonora da leggenda. Ewan McGregor come protagonista è letteralmente perfetto. Film straordinario, soprattutto per il suo tempo. Nomination all’Oscar per l’adattamento. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

28 giorni dopo (2002)

28 giorni dopo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

A suo modo un altro lungometraggio rivoluzionario, che adopera il digitale per immergere il pubblico in un’atmosfera malsana e desolata. E poi i non-morti cominciano a correre, cosa che rivoluziona totalmente il genere. 28 giorni dopo lancia poi la carriera di un trio d’attore stupefacente, ovvero Cillian Murphy, Brendan Gleeson e Naomie Harris. A tratti fa veramente paura, nel complesso ci si diverte davvero tanto. Il finale antimilitarista poi è uno schiaffo alla nostra società contemporanea. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Disney +.

Sunshine (2007)

FIlm di fantascienza che si rivela un grosso fallimento al botteghino ma rappresenta a nostro parere una delle migliori opere di Danny Boyle, una rappresentazione distopica dell’umanità e dei suoi limiti messa in scena in maniera portentosa. Capitanato ancora da Cillian Murphy, Sunshine è visivamente pazzesco, e si poggia su una storia ondivaga ma capace di portare il pubblico a un finale in cui è impossibile non commuoversi. Peccato davvero l’abbiano visto in pochissimi, a noi ancora oggi regala la pelle d’oca. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

The Millionaire (2008)

The Millionaire: Trailer del film diretto da Danny Boyle

Il puzzle narrativo che mescola Bollywood, televisione spazzatura, romanticismo e balletti scatenati regala a Boyle l’Oscar per la miglior regia, più altri sette tra cui quello epr il film dell’anno. Onestamente davvero troppo per un film divertente, certo, ma costruito più che sentito. Poi il mestiere c’è tutto, per carità, e Dev Patel è bravissimo nel suo primo ruolo da protagonista. The Millionaire intrattiene con intelligenza, un pizzico di furbizia e tante idee di cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, NOW.

Steve Jobs (2015)

Un film che nessuno sembrava voler fare, una sceneggiatura di Aaron Sorkin che alla fine è finita nelle mani di Boyle che ne ha realizzato uno dei suoi lungometraggi maggiormente lucidi e precisi. Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Michael Stuhlbarg sono i protagonisti di un biopic incentrato su tre momenti precisi e fondamentali della vita e della carriera di Steve Jobs. Il risultato è un mosaico umano e psicologico centellinato, emozionante, a tratti spietato. Bel cinema di intelletto e ragione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.