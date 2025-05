I migliori film in streaming di Vanesa Kirby, tra i protagonisti di Mission: Impossible - The Final Reckoning

News Cinema

La talentuosa attrice britannica torna accanto a Tom Cruise nelle avventure di Ethan Hunt. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Continuiamo a celebrare l'arrivo nelle sale di tutto il mondo di Mission: Impossible - The Final Reckoning proponendovi i migliori film in streaming di Vanessa Kirby, talentuosa e carismatica attrice entrata nel cast già da qualche episodio della saga. Buona lettura. ricordiamo che l’attrice è appena entrata nell’universo della Marvel grazie all’imminente I fantastici 4 - Gli inizi. Buona lettura

I migliori film in streaming di Vanessa Kirby, protagonista di Mission: Impossible - The Final Reckoning

Mission: Impossible - Fallout

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Pieces of a Woman

The Son

Napoleon

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Mission: Impossible - Fallout: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

L’esordio nel franchise dedicato alle peripezie di Ethan Hunt lancia la Kirby nell’Olimpo di Hollywood, almeno di quella contemporanea. Appena entra in scena lei, Mission: Impossible - Fallout sale immediatamente di colpi grazie al suo magnetismo e a una presenza scenica fuori dal comune. Ci si diverte molto in questa avventura ottimamente capitanata da Tom Cruise e condotto in porto anche da Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Ving Rhames e tutti gli altri. Il maggior successo internazionale della serie, e con discreto merito. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Fast & Furious - Hobbs & Shaw (2019)

Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Trailer Finale Ufficiale Italiano del Film - HD

In mezzo ai due iper testosteronici Dwayne Johnson e Jason Statham, la cosa migliore di Fast & Furious - Hobbs & Shaw si rivela proprio Vanessa Kirby, affascinante e ironica, capace di rubare la scena a i due protagonisti ogni volta che compare. Azione fracassona e scatenata, divertimento talmente veloce da diventare quasi surreale, questo spin-off rimane comunque migliore degli ultimi episodi della saga principale, ormai fagocitato dall’ego di Vin Diesel. Qui almeno contano tutti, non soltanto l'essere in canottiera…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Pieces of a Woman (2020)

Pieces of a Woman: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Coppa Volpi a Venezia e nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista sono soltanto i maggiori riconoscimenti che Vanessa Kirby ottiene per la sua dolorosa interpretazione di una donna che perde il proprio bambino durante il parto e poi deve ricostruire la sua vita andata in frantumi. Pieces of a Woman si segnala anche per la partecipazione di altre attrici di impatto come Sarah Snook e la leggendaria Ellen Burstyn. Film intenso, quasi asfissiante nella sequenza iniziale, davvero potente nel complesso. Disponibile su Netflix.

The Son (2022)

The Son: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dopo il grande successo di The Father, The Son è stato fin troppo sottovalutato. Si tratta invece di un lungometraggio di enorme spessore drammatico, che vede protagonista un bravissimo Hugh Jackman e a supporto la Kirby e Laura Dern, più una partecipazione straordinaria di Sir Anthony Hopkins. Florian Zeller dirige un film difficile e complesso sul tema delle depressione giovanile, con un finale che strazia e commuove. Da rivalutare in toto, lo merita assolutamente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Napoleon (2023)

Il kolossal diretto da Ridley Scott certamente non si distingue come ricostruzione storica perfettamente calibrata, ma come analisi molto contemporanea del rapporto di forza tra uomo e donna si rivela un film addirittura sorprendente, complesso e frizzante. La Kirby è semplicemente ipnotica, Joaquin Phoenix celestial e divertito in quello dell’Imperatore. Nel complesso Napoleon a noi è piaciuto davvero molto, il ritmo della narrazione è preciso ed esteticamente il film è notevole, come d’altronde quasi tutto il cinema di Scott. Uno dei suoi migliori da dieci, quindici anni a questa parte. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.