I migliori film in streaming di un grande caratterista come John Goodman

Compie oggi 71 anni l'attore-feticcio dei fratelli Coen. Celebriamo la sua carriera incredibile attraverso cinque film in streaming.

Compie oggi settantuno anni John Goodman, probabilmente il caratterista per eccellenza se pensiamo alla storia del cinema americano contemporaneo. Attore feticcio di Joel e Ethan Coen, questo straordinario interprete ha lavorato, come supporto o da protagonista, a molti dei film più importanti e celebrati dei nostri tempi. Manca purtroppo all’appello delle piattaforme italiane un piccolo grande cult personale come Al di là della vita (1999) di Martin Scorsese. Per il resto i cinque film in streaming selezionati al fine di rendergli il doveroso omaggio testimoniano la presenza scenica e la versatilità di un attore unico. Incredibilmente mai candidato all’Oscar, quando di statuette come non protagonista ne avrebbe meritate molte. Buon compleanno Mr. Goodman! E a voi come sempre buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da John Goodman

Arizona Junior

Always - Per sempre

Il grande Lebowski

Flight

Argo

Arizona Junior (1987)

John Goodman e William Forsythe che escono dal fango urlando come demoni scappati dall’inferno è probabilmente il momento più delirante e iconico di una giostra cinematografica imperdibile. La prima collaborazione con i fratelli Coen vede Nicolas Cage in stato di grazia e una Holly Hunter soavemente febbrile come protagonisti di una commedia surreale. Arizona Junior conferma il talento cristallino di tutti coloro che vi hanno partecipato, diventando oggetto di culto per cinefili e non. Imperdibile, spassoso, scatenato. Una chicca per una coppia soltanto al loro secondo film. Incredibile…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Always - Per sempre (1989)

A supporto dei protagonisti Richard Dreyfuss e Holly Hunter Goodman sciorina la performance probabilmente più importante della sua prima parte di carriera, in un personaggio amabile e totalmente spielberghiano. Remake aggiornato di Joe il pilota con Spencer Tracy, Always - Per sempre diventa una delle grandi favole malinconiche di Steven Spielberg, un film che intenerisce ed emoziona con la forza delle idee ma soprattutto dei sentimenti. E la breve parte di Audrey Hepburn è da leggenda. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Il grande Lebowski (1998)

Il grande Lebowski: Clip dal film dei fratelli Coen

Il ruolo per cui John Goodman è amato dai cinefili e non di tutto il mondo. ispirato alla lontana al conservatore John Milius, il suo personaggio guerrafondaio e pronto a sostenere le proprie ragioni con i proiettili diventa una parodia macabra dell’America. E accanto al dude di Jeff Bridges si fa perfetto contraltare. Se poi a chiudere il cast ci sono Steve Buscemi, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, come faceva Il grande Lebowski a non diventare il cult-movie che è? Noi personalmente non lo amiamo alla follia, ma di gran cinema al suo interno ce n’è tanto…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Flight (2012)

Flight: Il trailer italiano del film con Denzel Washington

Incredibile che Goodman non sia stato candidato all’Oscar. Quando in scena si trova lui Flight possiede una marcia superiore, da dramma si trasforma quasi in commedia dell’assurdo. Anche in questo caso interpretazione perfetta al servizio di un altrettanto maestoso Denzel Washington. Robert Zemeckis dirige un film spettacolare ma anche personale. Pubblico e critica applaudono, e meritatamente. La sequenza dell’incidente aereo continua a scioccare anche dopo tutti questi anni…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Argo (2013)

In un cast di all-star che vede a supporto anche Alan Arkin, Bryan Cranston, Kyle Chandler, Chris Messina e molti altri, Goodman si ritaglia il suo spazio preciso e sornione, contribuendo come sempre ad elevare il tono del film. Non che ce ne fosse troppo bisogno, poiché Argo si dimostra davvero un lungometraggio intelligente, preciso e argutissimo. Ben Affleck come regista e protagonista colpisce davvero nel segno. E infatti arriva l’Oscar come miglior film dell’anno, che proprio non stona…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes.