I migliori film in streaming di Russell Crowe, protagonista di Kraven - Il cacciatore

L'attore premiato con l"Oscar per Il gladiatore torna negli schermi col cinecomic firmato da J.C. Chandor. Ecco i suoi film in streaming che amiamo.

Dal momento che torna nelle sale italiane con il cinecomic Kraven - Il cacciatore, vogliamo con molto piacere dedicare i cinque film in streaming giornalieri a Russell Crowe. Il ruolo che lo ha consegnato alla storia del cinema è ovviamente quello di Massimo Decimo Meridio ne Il gladiatore, ma sarebbe estremamente riduttivo limitare la carriera dell’attore (e regista) a quel solo titolo. Crowe nel periodo migliore della sua produzione creativa ha lavorato con altri grandi registi e soprattutto offerto una verità di performance davvero ampia. Buona lettura.

Pronti a morire (1995)

Il primo ruolo importante ad Hollywood arriva per Crowe grazie al western iperbolico diretto da Sam Raimi. Pronti a morire fu un film estremamente sottovalutato quando arrivò nelle sale, soprattutto perchè ci si fermò troppo alla superficie estetica del costante omaggio a Sergio Leone. Invece si tratta di un dramma con personaggi profondi e una storia avvincente. e poi Gene Hackman, Sharon Stone, Leonardo DiCaprio e appunto Crowe sono davvero in grandissima forma. Uno di quei lungometraggi che si iniziano ad assaporare col tempo, e se ne comprende la portata interna. Notevole esercizio di stile con un’anima tragica. Disponibile su Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video.

Il gladiatore (2000)

Che altro scrivere sulla prova di Crowe nel peplum diretto da Ridley Scott? Nessun attore in tempi moderni ha “bucato lo schermo” come lui nel ruolo di massimo, sfoderando un carisma e una presenza scenica davvero non comuni. Oscar come miglior protagonista, così come Il gladiatore ottiene quello per il miglior film. Ricostruzione estetica di primissimo ordine, sceneggiatura equilibrata e robusta, regia davvero ispirata per un kolossal d’autore che riflette molto sul rapporto tra spettacolo e status quo. Un film indimenticabile per chi lo vide al cinema, una lezione di cinema mainstream con una visione precisa e la voglia di raccontare per immagini. Il meglio di Scott insomma…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

A Beautiful Mind (2001)

Sotto molti punti di vista la prova migliore della carriera di Russell Crowe, soprattutto perché scelto quasi fuori parte. Eppure l’attore riesce a fornire una prestazione centellinata, intima della schizofrenia del protagonista, genio matematico. A Beautiful Mind si regge sulla sceneggiatura solida di Akiva Goldsman, sulla regia equilibrata di Ron Howard, ma soprattutto sulla performance incredibile di Crowe e di una Jennifer Connelly giustamente premiata con l’Oscar come non protagonista. Dramma di ampio respiro con momenti davvero toccanti, come la scena finale della consegna delle penne. Oscar anche per film, regia e sceneggiatura. Poco altro da aggiungere…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.

Quel treno per Yuma (2007)

Il remake del classico western diretto da James Mangold è uno di quegli spettacoli che confermano la lucidità e l’intelligenza del proprio autore. respiro epico, personaggi magnificamente delineati, attenzione al genere per una nuova versione di Quel treno per Yuma che davvero coinvolge ed ispira. Coprotagonista insieme a un ottimo Crowe un Christian Bale roccioso, tesissimo. Insieme a loro Ben Foster, Peter Fonda, Gretchen Mol e tanti altri caratteristi. Uno dei grandi western contemporanei, folgorante e toccante. Uno dei migliori film di Mangold, “artigiano” di gran lusso a Hollywood. Disponibile su Infinity +, Apple itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

American Gangster (2007)

Altra prova enormemente stratificata per Crowe, il quale lascia a Denzel Washington la possibilità di costruire il suo Frank Lucas in maniera istrionica e carismatica. Al contrario l’attore ancora a lavoro con Scott dipinge una figura di poliziotto sommessa, decisa, un personaggio in chiaroscuro di grande effetto. Il duello attoriale tra le due star rende American Gangster ancora più prezioso, e se si aggiungono comprimari come John Hawkes, Josh Brolin e tutti gli altri, ecco che il cast diventa fantasmagorico. Epopea criminale di sostanza e grande spessore, scritto in maniera lungimirante. Uno dei migliori Scott degli ultimi anni. E Crowe davvero risplende di luce propria. Da applausi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.