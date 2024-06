I migliori film in streaming di Richard Linklater, regista di Hit Man - Killer per caso

News Cinema

L'autore texano torna al cinema con la commedia criminale interpretata da Glen Powell e Adria Arjona. Ecco i suoi 5 film in streaming che preferiamo.

Dal momento che torna nelle sale italiane questa settimana con la sua nuova commedia Hit Man - Killer per caso interpretata da Glen Powell e Adria Arjona, vogliamo ricordare i nostri odierni cinque film in streaming al rgista Richard Linklater. Il cineasta texano ha saputo regalare al pubblico internazionale in questi decenni film di umanità sublime, caratterizzati da personaggi che hanno raccontato la vita comune in profondità e dolcezza. Ecco dunque il meglio della filmografia di un autore unico nel suo genere. Buona lettura.

Prima di Hit Man - Killer per caso, cinque film in streaming diretti da Richard Linklater

Prima dell’alba

School of Rock

Bernie

Boyhood

Tutti vogliono qualcosa

Prima dell’alba (1995)

Già al suo secondo film dopo Dazed and Confused Linklater scrive un pezzo fondamentale di cinematografia del decennio con questo film intriso di romanticismo e un’atmosfera irripetibile. Ambientato in una Vienna bellissima e perfetta per questa storia d’amore platonica quanto profonda. Ethan Hawke e Julie Delpy sono i due indimenticabili protagonisti di Prima dell’alba, film che fa innamorare una generazione. I due sequel girati a dieci e vent’anni di distanza raccontano con altrettanta perizia l’evoluzione del rapporto di coppia. Il primo vince l’Orso d’Argento a Berlino per la miglior regia, i successivi conquistato la nomination all’Oscar per la sceneggiatura. Una trilogia del cuore e dello spirito. Unica. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

School of Rock (2003)

Insieme a uno scatenato e straordinario protagonista Jack Black, Linklater realizza il suo maggior successo commerciale grazie a una commedia a suon di grandi note e buoni sentimenti. School of Rock contiene prima di tutto tanta grande musica e l’amore incondizionato per essa. Successivamente lavora si una storia magnificamente organizzata e sull’alchimia tra professore e giovanissimi allievi. Nel cast anche Joan Cusack e Mike White, autore dell’idea di partenza. Film graffiante e capace di fartis entire davvero bene, oltre che farti ridere a crepapelle. Da vedere ogni volta con un enorme senso di gioia, pronti a un divertimenti assoluto. Black praticamente incontenibile. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Paramount +, NOW.

Bernie (2011)

Bernie: Clip del film - HD

Una delle commedie maggiormente graffianti e ciniche di Linklater, uno spaccato di follia di tutti i giorni che vede ancora protagonista un notevole Jack Black. Insieme a lui però brilla come sempre di luce unica e splendente Shirley MacLaine, mentre Matthew McConaughey si diverte un mondo a comparire a supporto e fare quello che gli riesce meglio, ovvero il texano smargiasso. Bernie è un film caustico, con grandi momenti di cinema regalateci da questo trio di attori in gran forma. Una deviazione spassosa e non scontata dal solito universo cinematografico del cineasta. Curioso esperimento che si dipana con una certa freschezza. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Boyhood (2014)

Boyhood: Il trailer italiano del film - HD

Dodici anni di vita vissuta per un bambino che diventa adolescente, tenta di farsi largo nella vita e crearsi un percorso unico, personale. Con Boyhood Linklater arriva a una vetta di verità dentro il cinema che pochissimi hanno raggiunto nella storia del cinema di fiction. A supporto Ethan Hawke e Patricia Arquette sono incommensurabili, tanto che lei arriva all’Oscar. Nomination per il film e la regia, a Hawke e altre sparse. Un inno alla giovinezza, al tempo che passa, al sapore forte dei rapporti umani veri, indissolubili nonostante tutto. Parlare di capolavoro non è un'esagerazione, tutt’altro. Intenso e intimo allo stesso tempo. Con delle sequenze di personaggi seduti a un tavolo a parlare che valgono da sole un compendio sulla Settima Arte. Vibrante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Tutti vogliono qualcosa (2016)

Commedia giovanile sbarazzina che rimanda direttamente agli esordi. In un cast composito e assolutamente frizzante spuntano Glen Powell e una magnifica Zoey Deutch. Tutti vogliono qualcosa ci restituisce un Linklater che si prende alla leggera, che vuole raccontare i giovani con libertà e partecipazione emotiva. Momenti di recitazione collettiva davvero trascinanti, con un ottimismo che conquista e un gusto per la vita inebriante, come sempre nel cinema di Linklater. Da vedere tutto d’un fiato e ricordare con estrema simpatia. Una perla nascosta ma preziosa nella filmografia dell’autore. Spontaneo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.