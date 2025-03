I migliori film in streaming di Pupi Avati, che torna con L'orto americano

News Cinema

Il regista di 86 anni arriva nelle sale italiane col suo ultimo lungometraggio interpreto da Filippo Scotti. Ecco i suoi film in streaming a noi maggiormente cari.

Dal momento che torna nei cinema nostrano col suo nuovo L’orto americano, interpretato da Filippo Scotti e Rita Tushingham, vogliamo celebrare il decano Pupi Avati (86 anni) con cinque dei suoi film in streaming. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Pupi Avati, regista de L’orto americano

La casa dalle finestre che ridono (1976)

Uno degli horror più celebrati - e giustamente - della storia del cinema italiano. Avati dirige un Lino Capolicchio perfetto per il ruolo del protagonista che tenta di scoprire la verità di una provincia italiana misteriosa e carica di orrori. La casa dalle finestre che ridono si regge su una sceneggiatura di spessore ma soprattutto su una regia che sa mettere in risalto le atmosfere macabre della campagna padana. Nel cast anche Gianni Cavina e Francesca Marciano. Un classico del nostro cinema di genere. Disponibile su CHILI, TIMVision, Amazon Prime Video.

Magnificat (1993)

Da sempre Pupi Avati è innamorato di un'era complessa e ricca di spunti anche contraddittori come il Medioevo, e il suo Magnificat è forse tra i suoi tanti film ambientati in quel tempo che a coglierlo anche nella sua quotidianità intima, quasi pudica. In un cast di attori quasi tutti sconosciuti emergono Luigi Diberti e Arnaldo Ninchi. messa in scena minimalista ma molto ben congegnata, momenti di cinema sensibili per uno dei migliori lungometraggi diretti da avati, una piccola perla di ode alla vita quotidiana. Un gioiellino. Disponibile su Amazon Prime Video.

L’arcano incantatore (1996)

Altro horror di ambientazione medievale che si segnala anche questa volta per le atmosfere elaborate con ricchezza da una ricostruzione scenografica notevole e una fotografia appropriata. Carlo Cecchi conduce L’arcano incantatore dentro i meandri del cinema di genere con il carisma che lo contraddistingue. Prova di sostanza per un horror di ottima fattura, che sa evocare e qui di spaventare con il non visto. Un paio di scene sono davvero capaci di far saltare sulla poltrona. Uno dei nostri film preferiti del cineasta. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Il papà di Giovanna (2008)

Il papà di Giovanna: Trailer del film diretto da Pupi Avati con Silvio Orlando e Francesca Neri

Enorme successo di critica per il melodramma familiare diretto da Avati, che regala a Silvio Orlando la Coppa Volpi al Festival di Venezia e alla coprotagonista Alba Rohrwacher il David di Donatello come attrice protagonista. Sono i due attori affiatatissimi il cuore pulsante de Il papà di Giovanna. Momenti di cinema davvero sentito per un film che guarda alla nostra storia cercando di inserirla in un contesto privato, in cui i momenti che i personaggi vivono sono importanti quanto gli eventi che decidono il corso di una nazione. Film importante e sincero. Disponibile su Rakuten TV.

Dante (2022)

Dante: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

Il tentativo quasi impossibile di raccontare la creazione della Divina Commedia da parte di Dante Alighieri si trasforma in una sfida cinematografica dal fascino enorme, che Avati accetta e tutto sommato vince. Sergio Castellitto nel ruolo di Boccaccio è impagabile, una delle prove migliori dell’attore negli ultimi anni. Alessandro Sperduti funziona nel ruolo del poeta protagonista, e riesce a dotare Dante di potenza emotiva. Film appassionato e a tratti davvero appassionante. Avrebbe meritato ben altra fortuna al botteghino. Ricostruzione d’epoca come sempre molto affascinante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix.