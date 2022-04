I migliori film in streaming di Mckenzie Davis

News Cinema

L'attrice canadese ha partecipato a saghe sci-fi di culto come Terminator e Blade Runner. Festeggiamo i suoi 35 anni con cinque dei suoi migliori titoli in streaming.

Dobbiamo subito confessare che la nostra personale infatuazione artistica per Mackenzie Davis non è arrivata grazie alla sua filmografia ma attraverso il piccolo schermo. Insieme a Lee Pace, Scoot McNairy e Kerry Bishé infatti l'attrice canadese che compie oggi 35 anni è stata protagonista di una serie di culto come Halt and Catch Fire, che vi consigliamo caldamente di riscoprire nel caso non l’abbiate vista. Al cinema la Davis si sta costruendo una discreta fama all'interno di un genere solitamente “maschile” come la fantascienza, avendo già partecipato a due saghe leggendarie quali quelle di Terminator e Blade Runner. Se aggiungiamo poi che ha collaborato con un “maestro” del campo come Ridley Scott, ecco che il gioco è fatto. Vi lasciamo dunque ai cinque film in streaming che fino a oggi hanno contraddistinto il lavoro di MacKenzie Davis. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Mackenzie Davis

Sopravvissuto - The Martian

Blade Runner 2049

Tully

Terminator: Destino Oscuro

The Turning - La casa del Male

Sopravvissuto - The Martian (2015)

Sopravvissuto - The Martian: Il trailer italiano del film - HD

La Davis entra nel cast gigantesco del kolossal diretto da Ridley Scott. Con lei il protagonista Matt Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels, Sebastian Stan, Kate Mara, Kristen Wiig, Donald Glover e altri. Sopravvissuto - The Martian è uno sci-fi di grande respiro ma anche capace di intimismo ed emozioni soffuse. Nomination all’Oscar per il film, l’attore protagonista e l’adattamento scritto da Drew Goddard. Enorme successo di pubblico, e piuttosto meritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Disney +.

Blade Runner 2049 (2017)

Blade Runner 2049: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Poche ma fondamentali sequenze nel sequel del capolavoro diretto di Ridley Scott diretto da un ispirato Denis Villeneuve. Blade Runner 2049 vede un carismatico Ryan Gosling confrontarsi col mito dentro una messa in scena che privilegia l’estetica alla narrazione, anche perché il direttore della fotografia Roger Deakins (Oscar) fa gli straordinari e ci regala un film visivamente magnifico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Tully (2018)

Tully: Il primo trailer italiano del film - HD

Coprotagonista insieme a un’ispiratissima Charlize Theron della commedia dolceamara targata Jason Reitman, Mackenzie Davis risponde con una prova d’attrice calorosa, gentile e appassionata. Tully avrebbe meritato ben altra accoglienza perché si tratta di un lungometraggio molto sincero, che mette in scena le piccole difficoltà di tutti i giorni con verità attraverso un ritratto femminile complesso, amabile e non conciliatorio. Fino a oggi la miglior prova della Davis al cinema. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Terminator: Destino Oscuro (2019)

Terminator: Destino Oscuro: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

È la Davis la sorpresa del nuovo capitolo delle avventure cinematografiche del cyborg più famoso della storia del cinema. Tim Miller dirige Terminator: Destino Oscuro in maniera solida e drammatica, lavorando su una sceneggiatura spesso frammentata. Il risultato è decisamente alterno, ma quando azzecca tempi e storia il film si fa vibrante. Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton tornato dai primi due, leggendari capitoli. Un film che ha più pregi di quanti critica e pubblico non abbiamo trovato. Peccato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

The Turning - La casa del Male (2020)

Chiudiamo la carrellata su MacKenzie Davis con il nuovo adattamento del classico horror Giro di vite scritto da Henry James. Una regista con un occhio non scontato come Floria Sigismondi dirige l’attrice e Finn Wolfhard in un piccolo lungometraggio capace di momenti di giusta tensione. Il genere c’è tutto, l’atmosfera è spesso efficace e in un paio di scene si salta sulla poltrona. Cosa chiedere di più a The Turning - La casa del Male? Non funziona tutto, ma si lascia decisamente vedere, soprattutto grazie alla protagonista e alla sua presenza scenica. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.