I migliori film in streaming di Kirsten Dunst, protagonista di Civil War

News Cinema

L'attrice candidata all'Oscar recita nell'imminente film di Alex Garland. Alle spalle ha già una carriera ventennale, costellata di notevoli film che trovate in streaming.

Dal momento che sta per tronare sugli schermi italiani come protagonista dell’attesissimo Civil War diretto da Alex Garland, vogliamo dedicare gli dierni cinque film in streaming a Kirsten Dunst. Lungo un percorso artistico che l’ha portata dall’essere una giovanissima attrice-prodigio a star internazionale di cineaomic a “musa” di autori anche controversi, la Dunst ha dimostrato negli anni una versatilità notevole, che l’ha portata addirittura a sfiorare l’Oscar. Buona lettura.

Cinque film in streaming interprtati da Kirsten Dunst

Intervista col vampiro

Sesso e potere

Spider-Man

Melancholia

Il potere del cane

Intervista col vampiro (1994)

Nel decadente adattamento di Neil Jordan dal romanzo di culto di Anne Rice, la Dunst gioca un ruolo fondamentale accanto a due titani come Tom Cruise e Brad Pitt. Il suo ruolo è decisamente il più tragico e malinconico di Intervista col vampiro, opera magniloquente e dal fascino perverso ottenuto dalla grande fotografia di Philippe Rousselot. Momenti di grande cinema di genere, inseriti in una ricostruzione d’epoca davvero folgorante. Un lungometraggio esemplare, che rappresenta un modo passato e potente di conecipire il cinema aminstram. Peccato oggi non si faccia (quasi) più…Nel cast anche Christian Slater, Stephen Rea e Domiziana Giordano. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Sesso e potere (1997)

Piccola ma preziosa aprtecipazione straordiaria a questa satira politica e dell’industria dello spettacolo a tratti davvero sferzante. E la Dunst ha la possibilità di confrontarsi con altri due mostri sacri come Robert De Niro e Dustin Hoffman, che grazie a Sesso e potere ottiene la sua settima nomination all’Oscar come miglior protagonista. Barry Levinson dirige con sapida ferocia una sceenggiatura brillante, realizzando uno dei film di culto di fine anni ‘80. Ottima anche la aprtecipazione di Anne Heche. Da vedere perché racconta il sistema politico di ieri come quello di oggi. A tratti davvero ficcante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Spider-Man (2002)

Il magnifico cinecomic diretto da Sam Raimi trasforma Kirsten Dunst in uan star internazionale, soprattutto grazie alla romantica scena del bacio a testa in giù. Un momento di cinema diventato cinocio epr geenrazioni di spettatori. Ma lo Spider-Man che vede protagonist Tobey Maguire è un film a tutto tondo, con una storia ben costruita eun villain magistrale interpretato da Willem Dafoe. Incasi da capogiro, l’applauso della critica e del pubblico, un successo internazionale senza precedenti. E il sequel di due anni dopo è forse adirittura migliore. Cinema di intrattenimento con un corpo e un’anima tangibili. Non come oggi…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Melancholia (2011)

Melancholia: Il trailer italiano del fim di Lars von Trier

Con una mossa professioanle coraggiosa la Dunst accetta di essere protagonista di uno dei lungometraggi più intensi ed eleganti del grande Lars von Trier. Il suo Melancholia diventa uno studio dell’animo umano, soprattutto quello femminile, di impressionante profondità e bellezza estetica. I duetti con la sorella Charlotte Gainsbourg sono profondi e complessi, il finale di un dolore intimo e scioccante. Melancholia regala alla Dunst la Palma d’Oro a Cannes come miglior attrice grazie a una prova di composta rassegnazione all’inevitabile. Film bellissimo, una ballata familaire tra le migliori del cinema interazionale contemporaneo. Nel cast anche un compassato Kiefer Sutherland. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il potere del cane (2021)

Il Potere del Cane: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La candidatura all’Oscar come migiior attrice non protagonista arriva grazie a un aprova trattenuta ma vibrante, che perfettamente si interesaca con quelle di Jesse Plemons e di un potentissimo Benedict Cumberbatch. Il potere del cane diventa immediatamente uno dei film più belli dell’anno, e conquista l’Oscar per la miglior regia e il Leone d’Argento a Venezia sempre per la regia. Western di confine piscologico e morale, con paesaggi bellissimi e duri, e attori in stato di grazia. Jane Campion dirige molto probabilment eil suo capolavoro, un dramma stilizzato e folgorante, davvero tra le opere maggiormente emozionanti dei nostri tempi. Bellissimo. Disponibile su Netflix.