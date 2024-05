I migliori film in streaming di Juliette Binoche, protagonista de Il gusto delle cose

News Cinema

La grande attrice francese torna nei cinema italiani con un film raffinato e appassionante. Ecco i film in streaming che negli anni l'hanno resa un'icona a livello internazionale.

Dal momento che torna nelle sale italiane con il notevole Il gusto delle cose, vogliamo dedicare l’odierno approfondimento dei cinque film in streaming alla “divina” Juliette Binoche, una delle attrici più importanti che il cinema internazionale ha potuto ammirare negli ultimi decenni. Capace di vincere sia l’Oscar (Il paziente inglese) che i premi come miglior attrice nei tre festival principali di Cannes, Venezia e Berlino, la Binoche ci ha regalato fin dagli anni ‘80 interpretazioni di rara potenza espressiva, come proprio il suo ultimo film conferma. Non ci resta dunque che lasciarvi ai titoli che abbiamo per lei selezionato, augurandovi come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Juliette Binoche, protagonista de Il gusto delle cose

L’insostenibile leggerezza dell’essere

Gli amanti del Pont-Neuf

Il danno

Tre colori - Film Blu

Cosmopolis

L’insostenibile leggerezza dell’essere (1988)

Al primo film internazionale la Binoche ha immediatamente la possibilità di confrontarsi con un autore personale come Philip Kaufman e soprattutto un attore di talento cristallino come Daniel Day-Lewis. E di certo non sfigura, tutt’altro. Insieme a Lena Olin i tre formano un cast eccezionale, che fa de L'insostenibile leggerezza dell’essere un magnifico adattamento dal capolavoro letterario di Milan Kundera. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale per un film potente, sottile, raffinato alla maniera di un cineasta con una visione sempre particolare. Da ammirare incondizionatamente. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Gli amanti del Pont-Neuf (1990)

Dopo essere stata diretta da Léos Carax nel film che l’ha lanciata, ovvero Rosso sangue, la Binoche torna a collaborare con cineasta visionario grazie a un melodramma ruggente, ambientato in una Parigi di bellezza quasi frastornante. Gli amanti del Pont-Neuf si trasforma in questo modo in una storia d’amore impossibile, al limite, che mescola dolore del vivere e romanticismo con un coraggio narrativo ed estetico che soltanto in quegli anni era possibile. Accanto alla protagonista un Denis Lavant prezioso e selvaggio, che la sorregge in una delle sue prestazioni più intense. Probabilmente Il titolo di culto dell’intera filmografia della Binoche. Film clamoroso ed avvolgente. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il danno (1991)

Altra collaborazione eccellente quella con il genio di Louis Malle nell’adattamento del romanzo scandalo di Josephine Hart. Il danno vede l'attrice in un intenso duetto con Jeremy Irons, col quale forma una coppia di amanti clandestini clamorosamente sensuale e dolorosa. Messa in scena raffinata, sentimenti trattenuti e taglienti per un film a tratti davvero complesso da sostenere a livello emotivo. Natasha Richardson conquista la nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista, bravissima nel supportare la prova maiuscola dei due attori principali. Con un finale che ancora oggi rimane tra i più strazianti della storia del cinema contemporaneo. Disponibile su Amazon Prime Video.

Tre colori - Film Blu (1993)

Tre colori - Film Blu: Il Trailer Italiano Ufficiale per il ritorno della trilogia di Kieślowski al cinema nel 2023 - HD

Coppa Volpi alla Binoche e Leone d’Oro al primo capitolo della trilogia preziosa di Krzysztof Kieślowski. Tre colori - Film Blu è un dramma sulla perdita e sull’elaborazione della stessa che si raggela in una forma filmica di compostezza ed eleganza senza precedenti, un connubio di forma e contenuto. La prova della Binoche si conforma perfettamente con l’idea di cinema del grande cineasta, arrivando a trovare un equilibrio prezioso e bellissimo nella sua fragilità. Film di sensibilità che si tramuta miracolosamente in estetica. Che grande era il cinema europeo d’autore, questo ne è esempio lampante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Cosmopolis (2012)

Cosmopolis: Il trailer ufficiale italiano

Tra le molte collaborazioni eccellenti della Binoche abbiamo scelto quella con il grande David Cronenberg per uno dei suoi film migliori nel nuovo millennio. Cosmopolis è un viaggio allucinato e raggelante dentro la follia di New York, elaborato soprattutto attraverso un lavoro sul sonoro entusiasmante. L’attrice recita accanto a un ottimo Robert Pattinson, a Paul Giamatti, Kevin Durand e molti altri attori perfettamente diretti dal genio canadese. Cosmopolis è un adattamento da De Lillo complesso e respingente, ma proprio per questo impossibile da ignorare. Film che soffoca, colpisce, diverte senza compromessi. Davvero un’opera degna di essere rivalutata completamente. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play.