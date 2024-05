I migliori film in streaming di George Miller, regista di Furiosa: A Mad Max Saga

News Cinema

Il grande cineasta australiano torna nelle sale con il prequel di Mad Max: Fury Road. Ecco i film in streaming che lo hanno reso un regista di culto.

Dal momento che sta per tornare in sala con l’attesissimo Furiosa: A Mad Max Saga - già acclamato al Festival di Cannes in corso - vogliamo celebrare con cinque film in streaming la carriera eclettica e follemente gioiosa del regista australiano George Miller, dagli esordi in patria fino agli exploit hollywoodiani che gli hanno fatto sfiorare l’Oscar in un paio di occasioni. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da George Miller

Interceptor

Le streghe di Eastwick

Happy Feet

Mad Max: Fury Road

Tremila anni di attesa

Interceptor (1979)

Quello che è l'esordio al lungometraggio di Miller diventa immediatamente oggetto di culto, sia in patria che a livello internazionale. Il primo, originale Mad Max che in Italia è diventato incredibilmente Interceptor vede un Mel Gibson infuocato e delirante, tirato a lucido per un action post-apocalittico di enorme impatto visivo. Lo stile peccaminoso del cineasta è già pienamente riconoscibile, anche se troverà pieno sviluppo e compiutezza nel reboot di decenni dopo. Poco importa, questo è un lungometraggio feroce e al limite che sfrutta davvero al meglio l’ambientazione desolata e bellissima delle terre lontane. L’immaginario di Mad Max è scritto. Che la festa cinematografica abbia inizio! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Le streghe di Eastwick (1987)

Al suo primo film hollywoodiano Miller riceve il più prezioso dei regali, ovvero un cast di attori totalmente disposto a seguire la sua idea mefistofelica e gioiosa di cinema. E chi meglio di Jack Nicholson poteva assecondare tale impeto istrionico? Se poi gli affianchi tre grandi attrici come Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer e Cher, ecco che il gioco è fatto. Senza dimenticare che Le streghe di Eastwick ha anche un supporting cast formato ad esempio anche da Richard Jenkins e Veronica Cartwright, altri due pezzi da novanta. Le streghe di Eastwick è fantasioso, funambolico e con un finale che in un paio di momenti fa anche paura. ottimo successo di pubblico che conferma la vitalità libera del cineasta. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Happy Feet (2006)

George Miller tenta la strada dell’animazione e realizza un film che mette d’accordo come pochi altri critica e pubblico, tanto da arrivare all’Oscar nella categoria predisposta. Happy Feet vede nel gruppo di doppiatori Robin Williams, Hugh Jackman, Nicole Kidman e Elijah Wood. Il risultato diventa un tour de force visivo a tratti davvero strabiliante. Come in molti film di Miller la storia non conta davvero troppo, ci si deve lasciar trascinare dal vortice audiovisivo, e sotto questo punto di vista il progetto funziona senza alcun dubbio. Il ritmo rimane leggermente ondivago, vi sono alcuni cali di ritmo nella narrazione, ma almeno il tentativo di fare qualcosa di diverso anche a livello di animazione risulta evidente e totalmente apprezzabile. Da vedere e gustare a livello quasi viscerale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Mad Max: Fury Road (2015)

Mad Max: Fury Road: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Il capolavoro di George Miller si dipana come un film unico, un tornado di immagini, suoni e montaggio che scuote le fondamenta del cinema mainstream come pochi altri avevano saputo fare negli anni precedenti e futuri. Mad Max: Fury Road conquista per la sua scioltezza e libertà da qualsiasi stereotipo del genere. E l’energia sprigionata da Tom Hardy e da un Charlize Theron che meritava l’Oscar come miglior attrice rimane impressa nel cuore prima ancora che nella mente. Arrivano le nomination per la regia e la sceneggiatura, con l'aggiunta di tante statuette tecniche. Epopea strabiliante e strabordante che Miller riesce a contenere dentro un film pazzesco, che sbanca i botteghini e fa gridare al capolavoro la critica. E non capita spesso per opere come questa…Tutto strameritato. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Tremila anni di attesa (2022)

A sette anni dal film precedente un altro tentativo originale, sorprendente, che sbriciola le regole del buon scrivere per il cinema per inseguire rimandi, fascinazioni, provocazioni visive. Tilda Swinton e Idris Elba giocano l’una con l’altro in un duetto accattivante, che eleva il risultato di Tremila anni di attesa fino a renderlo un “mostro” sicuramente interessante, un giocattolo fantasioso che mescola senza paura culture lontane, effetti speciali, romanticismo, discorso sul nostro presente e le sue contraddizioni socio-economiche sempre dolorose. Anche i n questo caso Mille bada poco alla struttura, preferisce la forma, e il risultato di fa come sempre almeno affascinante. Da vedere con interesse e apertura mentale. Soddisferà. Disponibile su Apple Itunes, NOW.