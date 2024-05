I migliori film in streaming di Anya Taylor-Joy, protagonista di Furiosa: A Mad Max Saga

News Cinema

L'attrice esplosa meno di dieci anni fa è ormai una delle grandi "Scream Queen" contemporanee. Ecco i suoi film in streaming che amiamo.

Approfittando dell’arrivo in sala dell’attesissimo Furiosa: A Mad Max Saga, vogliamo continuare ad adoperare il nostro giornaliero cinque film in streaming per raccontare la carriera dei suoi realizzatori. Se ieri abbiamo parlato del regista George Miller, oggi tocca alla sua magnifica protagonista Anya Taylor-Joy. Attrice di culto esplosa negli ultimi dieci anni, la Taylor-Joy alterna con enorme successo prodotti di genere e largo consumo - soprattutto fantastici e horror - con cinema d’autore. In meno di dieci anni ha già sviluppato una filmografia notevolissima, come i titoli qui sotto ampiamente dimostrano. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Anya Taylor-Joy

The Witch

Split

Emma

The Menu

Amsterdam

The Witch (2015)

The Witch: Il trailer italiano del film - HD

Già all’esordio come attrice Anya Taylor-Joy disegna un personaggio magnifico in un horror di culto, molto probabilmente il più efficace e stilizzato dell’ultimo decennio. Robert Eggers costruisce infatti The Witch come un mosaico psicologico ed estetico dove quello che non vediamo terrorizza ancor più della visione stessa. E la sua protagonista è davvero eprfetta nellesplorare i confini sottilissimi tra reale e immaginato. In alcuni momenti la paura è quasi insostenibile, come nelle magnifiche sequenze ai confini del bosco. Film estremamente contemporaneo, di frontiera. Siamo dalle parti del capolavoro di genere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Split (2017)

Split: Nuovo trailer italiano del film - HD

Conferma della sua notevole presenza scenica in un ruolo di “Scream Queen” che M. Night Shyamalan le costruisce intorno con senso dello spettacolo praticamente perfetto. Tutt’altro che indifesa pur nella sua fragilità, la Tyalor-Joy è il suadente contraltare del “villain” James McAvoy, notevole nell’impersonare le differenti personalità del mostro. Splitterrorizza e offre momenti di grande suspence. Un thriller che sa sfociare nell’orrore con intelligenza e senso del genere. E quel finale che lo lega all’altro cult-movie del cineasta è semplicemente da brividi. Uno dei fiori all’occhiello del regista. Grande successo di pubblico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Emma (2020)

Emma: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Una delle trasposizioni maggiormente applaudite dell’opera di Jane Austen, e con dovuta ragione. la Tyalor-Joy come protagonista risulta semplicemente scoppiettante, a supporto Mia Goth eccelle in dolcezza, e la presenza di due attori di grande fascino come Josh O’Connor e Callum Turner completano un quadro in costume davvero ben orchestrato. Una spanna sopra a tutto ovviamente il grande decano Bill Nighy, ma copo importa: tutti partecipano a questo gioco con divertimento e quel pizzico di dolcissima frivolezza che serviva. Emma è un film delizioso e intelligentissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Menu (2022)

The Menu: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film che doveva dirigere Alexander Payne diventa veicolo affascinante e velenoso per un duello attoriale di classe, quello che la Taylor-Joy intrattiene con un notevole Ralph Fiennes, a supporto Nicholas Hoult e un gruppo di caratteristi di lusso tra cui spicca la sempre efficace Hong Chau. The Menu funziona come divertimento cattivissimo, un po’ meno quando vuole farsi metafora del mondo che ci circonda. Nel complesso ci si diverte a vedere questo gioco al massacro dove il più pulito ha la rogna. E la coprotagonista scena dopo scena diventa seriamente carismatica. Forse la prova più “forte” dell’attrice prima di Furiosa. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Rai Play, Disney +.

Amsterdam (2022)

Amsterdam: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Partecipazione straordinaria e soavemente civettuola in un film assolutamente sottovalutato, un inno poetico e visivamente molto elegante alla ribellione dagli schermi, in favore di ciò che viene ritenuto giusto. Un Christian Bale come sempre magnifico quando viene diretto da David O. Russell conduce Amsterdam dentro un labirinto di personaggi folli, macchinazioni nell’ombra, un New York bellissima. Accanto a lui Margot Robbie semplicemente perfetta e John David Washington come sempre robusto. In più tantissimi attori in cammeo speciali, su tutti un Robert De Niro in grande forma. Film prezioso, a tratti romantico, che racconta l'America di oggi come quella di ieri. Da rivalutare in toto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.