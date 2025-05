I migliori film in streaming di Angela Bassett, che torna nelle sale grazie a Mission: Impossible - The Final Reckoning

News Cinema

L'attrice due volte candidata all'Oscar partecipa all'episodio finale della saga di Ethan Hunt. Ecco i suoi film in streaming che preferiamo.

Nel cast di Mission: Impossible - The Final Reckoning torna anche la grande Angela Bassett, icona del cinema contemporaneo a cui vogliamo dedicare i nostri cinque film in streaming giornalieri. Lanciata a inizio anni ‘90 da due film che a modo loro hanno fatto la storia del cinema black, la Bassett si è imposta sul grande e piccolo schermo grazie a enormi successi di critica e pubblico, conquistando anche due candidature all’Oscar. Sotto trovate i titoli con cui vogliamo renderle omaggio. Buona lettura.

I migliori film in streaming di Angela Bassett, nel cast di Mission: Impossible - The Final Reckoning

Boyz n the Hood - Strade violente

Malcolm X

Tina - What’s Love Got to Do with It

Mission: Impossible - Fallout

Black Panther

Boyz n the Hood - Strade violente (1991)

Il dramma criminale che regala all’autore John Singleton la prima candidatura all’Oscar per un regista nero impone all’attenzione di Hollywood praticamente tutto il cast, Bassett inclusa. Boyz n the Hood - Strade violente mette in scena la violenza dei quartieri “dimenticati” di Los Angeles con una forza cinematografica senza precedenti per quel tempo. Laurence Fishburne, Ice Cube, Cuba Gooding Jr., e tutti gli altri formano un gruppo di interpreti encomiabile, che aiuta il lungometraggio ad elevarsi a titolo di culto per una generazione. Notevole. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Malcolm X (1992)

La Bassett offre la sua grande prova drammatica accanto a Denzel Washington che avrebbe strameritato l’Oscar. Spike Lee scrive e dirige Malcolm X come una grande epopea americana, anzi hollywoodiana, facendone al tempo stesso anche un film personale e totalmente riconoscibile. Un biopic arrabbiato, non conciliatorio, infuocato e profondamente umano. Uno dei capolavori riconosciuti di un autore unico, che non è mai sceso a patti col sistema, men che meno con questo titolo. Semmai l’ha sfruttato per i propri fini. Come molti dovrebbero fare. Film monumentale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Tina - What’s Love Got to Do with It (1993)

Altro biopic per la Bassett, che conquista la nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista grazie alla sua prova vibrante della regina del rock. Accanto a lei un intenso Laurence Fishburne, anche lui candidato e giustamente. Tina - What’s Love Got to Do with It non si discosta poi più di tanto dalle regole specifiche del genere, sia del biografico che del film musicale. Ad appassionare sono i due personaggi principali e i suoi portentosi interpreti. Il pubblico accorre, la critica applaude, per la Bassett è la consacrazione definitiva ad attrice di rango superiore. Disponibile su Disney +.

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Mission: Impossible - Fallout: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Esordio della Bassett nella saga di Ethan Hunt nel suo episodio di maggior successo commerciale. Come sempre Mission: Impossible - Fallout è un veicolo ultra spettacolare e perfetto per la presenza scenica di Tom Cruise, il quale conduce importo un lungometraggio palpitante, sontuoso nella sequenza finale, divertentissimo e con personaggi femminili che rimangono impressi. Henry Cavill come villain buca lo schermo, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby sono meravigliose e intense, il resto è cinema d’intrattenimento ottimamente scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Non il miglior episodio del franchise, ma senza dubbio uno dei più spassosi. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Black Panther (2018)

Black Panther: Nuovo trailer italiano del film - HD

Chiudiamo con il cinecomic targato Disney/Marvel che regala alla Bassett lo statuto di Queen of Wakanda. Ryan Coogler centra l'obiettivo di rendere Black Panther un film che offre grande spettacolo ma riflette anche sulla storia dei diritti civili, in una contrapposizione che in filigrana racconta quella fondamentale tra Martin Luther King e Malcolm X. Nomination all’Oscar per il miglior film, incassi da capogiro, la storia del cinema mainstream scritta a caratteri cubitali. Per il sequel al bassett riceverà la nomination all’Oscar come miglior attrice non protagonista, senza purtroppo vincere…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Disney +.