I migliori film in streaming che vendono protagonisti inventori di tutti i tipi...

News Cinema

In onore dell'anniversario della nascita di Nikola Tesla abbiamo selezionato i film in streaming che contengono grandi personaggi di inventori.

Approfittando della data di nascita dello scienziato e inventore Nikola Tesla (10 luglio 1856) vogliamo proporvi cinque film in streaming i quali hanno tra i protagonisti altrettante figure di scienziati/inventori che abbiamo amato, anche se per motivi molti differenti tra loro. Come sempre, buona lettura.

Cinque film in streaming con protagonisti scienziati e inventori

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Ritorno al futuro

La mosca

The Prestige

Ex Machina

Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984)

Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Il Trailer per il 30esimo anniversario del film

Il primo, leggendario inventore da cui non potevamo che partire è lo Egon Spengler interrpetato da Harold Ramis nel capolavoro sci-fi/comico di Ivan Reitman. Il suo eprsonaggio geek e irresistibile è il cuore del film, e possiede senz’ombra di dubbio le battute migliori. Se Ghostbusters - Acchiappafantasmi è un film amato praticamente da tutti, il merito è sicuramente anche di Ramis, co-sceneggiatore insieme a Dan Aykroyd del film. Certo, Bill Murray non fa prigionieri, ma Egon si fa abbracciare per la sua amorevole pedanteria. Sublime. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Ritorno al futuro (1985)

Ritorno al Futuro: Il trailer cinematografico originale

Il Doc interpretato da Christopher Lloyd diventa immediatamente la spalla perfetta per il protagonista scatenato Michael J. Fox. La loro coppia calibrata con rarissima verve comica diventa il fulcro perché Ritorno al fuutro si trasformi nel film di culto che è. La sceneggiatura - coscritta dal regista Robert Zemeckis - rappresenta un distillato clamoroso di inventiva, occhio ai classici di fantascienza, commedia giovanile e romance. Un tuffo nel passato che si trafroma nel presente che tutti vorremo vivere. O almeno avremmo voluto quando eravamo giovani. Successo di cassetta strabordante. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

La mosca (1986)

Jeff Goldblum esplora con potenza il lato oscuro del genio umano, della volontà di andare oltre i propri limiti senza curarsi delle conseguenze. Il Seth Brundle protagonista de La mosca è un personaggio tragico poiché chiuso nella sua visione, fino a che non diventa troppo tardi per uscirne. Accanto al grande protagonista una Geena Davis da applausi e un John Getz efficacissimo. Il film di David Cronenberg trascende l’horror, diventa studio analitico e disperato della mente umana, in un crescendo di tensione e dolore a tratti quasi inssotenibile. Film epocale, spietato, magnifico. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

The Prestige (2006)

The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

E arriva anche l’elegante e indimenticabile ritratto di Nikola Tesla che David Bowie regala a Christopher Nolan per quello che è a tutti gli effeti il suo capolavoro. Racconto di presa di coscienza, di illusione e perdita, di speranza e amore, The Presitge vede un Christian Bale maestoso e un Hugh Jackman doloroso protagonisti di un film emozionante. Se poi a supporot mettete Michael Caine, Andy Serkis, Scarlett Johansson, Rebecca Hall e appunto Bowie, cosa si può volere d’altro. Nomination all’Oscar per la fotografia stupenda di Wally Pfister. Che spettacolo raffinato e profodno questo film ci regala ancora oggi…Disponibile su Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Ex Machina (2015)

Ex Machina: Il Trailer italiano ufficiale del film - HD

Passato dietro la macchina da presa, Alex Garland racconta della creazione di un essere che trascende l’umanità stessa per farsi minaccia feroce ma anche specchio deformato di quanto sia proprio l’essere umano il peggior nemico di se stesso. Oscar Isaac è un inventore affascinante e sfrontato, Domhnall Gleeson un “candido” perfetto, Alicia Vikander il cuore nerissimo e affascinante del film. Ex Machina terrorizza, affascina, a tratti ipnotizza. Con un finale oscuro e fdavvero angosciante. Cadidatura all’Oscar per la sceneggiatura originale strameritata. Bravissimo Garland. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.