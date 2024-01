I migliori film in streaming che hanno come protagonisti famosi esploratori

News Cinema

Reale o frutto di finzione, la figura dell'avventuriero esploratore ha ispirato registi di calibro e film di spessore. A dimostrarlo i film in streaming che trovate qui sotto.

Il 9 gennaio 1909 l’esploratore Ernest Shackleton, a capo della spedizione Nimrod, piantava la bandiera britannica a soli 180 chilometri dal Polo Sud, spingendosi dove nessun altro uomo era precedentemente arrivato. Adoperando come spunto questa data vogliamo proporvi cinque film in streaming che hanno come protagonisti esploratori, sia realmente vissuti che frutto della fantasia di registi e sceneggiatori. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming che hanno come protagonisti esploratori

I predatori dell’arca perduta

Fitzcarraldo

Il mistero dei Templari

The New World

Civiltà perduta

I predatori dell’arca perduta (1981)

Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il perfetto congegno cinematografico inventato da Steven Spielberg regala a Harrison Ford il ruolo del più famoso ed amato esploratore della storia del cinema. Il mito di Indiana Jones esplode ne I predatori dell’arca perduta con una prima sequenza di potenza filmica inarrivabile e un’ultima mezz’ora di film che è un tripudio di trovate e genio della visione. Un film per tutte le generazioni e tutte le stagioni, inarrivabile quanto a ritmo e giocosità. Davvero una pietra miliare non soltanto degli anni ‘80 ma del cinema contemporaneo in generale. Quattro sequel, di cui Indiana Jones e l’ultima crociata che si avvicina moltissimo ai fasti dell’originale. Genio di Spielberg alla massima espressione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Fitzcarraldo (1982)

Avremmo voluto inserire nella cinquina Aguirre furore di Dio (1972) nella cinquina, ma il capolavoro di Werner Herzog non è clamorosamente disponibile in streaming in Italia. Poco importa, anche Fitzcarraldo restituisce in pieno allo spettatore il senso di sforzo titanico per realizzare la propria visione di cinema. Un lungometraggio visionario, spaventosamente potente e insieme poetico nella figura di questo sognatore destinato alla sconfitta. Klaus Kinski è fenomenale; Claudia Cardinale a supporto divina. Opera sontuosa e con una propria armonia musicale interna davvero avvolgente. Film come questo non se ne fanno più. Manca l’idea di tentare il mai tentato…Disponibile su Amazon Prime Video.

Il mistero dei Templari (2004)

Nicolas Cage nel ruolo sornione di un Indiana Jones maggiormente tecnologico e inserito nel mondo contemporaneo funziona a meraviglia, anche perché l’attore sa dotare il proprio personaggio del giusto mix di carisma ed ironia. Jon Turteltaub sa come gestire la storia e lo spettacolo, facendo de Il mistero dei Templari un enorme successo di cassetta. La presenza di Diane Kruger e di grandi caratteristi come Harvey Keitel, Sean Bean e Jon Voight condiscono alla perfezione questa insalatona cinematografica piuttosto fresca e convincente. Per divertirsi in spensieratezza. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

The New World (2005)

I primi esploratori arrivati dall’Europa, l’incontro con le civiltà indigene che diventa non soltanto scontro ma scoperta di un nuovo modo di vivere. E di amare. Colin Farrell conduce The New World esattamente dove vuole il suo regista Terrence Malick, ovvero dentro un labirinto cinematografico fatto di rimandi emotivi raffinati, quasi impercettibili eppure trascinanti. Due carte in piú del film sono poi la magnifica fotografia di Emmanuel Lubezki (nomination all’Oscar) e il cameo finale straordinario di Christian Bale. Film non facilissimo ma dotato di grandi momenti di cinema. Disponibile su Google Play.

Civiltà perduta (2016)

Altra opera a suo modo impervia ma certamente dotata di un fascino impossibile da negare. James Gray tenta di girare il suo film in costume maggiormente ambizioso, adoperando i due protagonisti Charlie Hunnam e Robert Pattinson al meglio delle loro possibilità di interpreti. Civiltà perduta vede anche una bravissima Sienna Miller e un ottimo Tom Holland in parti di contorno, pronti a incorniciare un film visivamente splendido, denso di immagini e atmosfere malinconiche. Civiltà perduta risulta uno dei lungometraggi meno equilibrati di Gray, ma forse proprio per questo uno dei suoi maggiormente ipnotici. Da vedere assolutamente. Disponibile su Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.