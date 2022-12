News Cinema

I migliori film del 2022 secondo 20 registi importanti

di Carola Proto 20 dicembre 2022 4

Variety ha chiesto 20 registi importanti di scegliere il film più bello del 2022. Guillermo del Toro ha optato per esempio per Elvis, mentre Karyn Kusama ha adorato Bones and All del nostro Luca Guadagnino.