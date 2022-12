I Migliori Film del 2022 in streaming su NOW: 5 titoli da non perdere

News Cinema

Ecco cinque film del 2022 che dovreste recuperare se li avete persi, e che vale la pena di rivedere durante le Feste, disponibili su Sky e in streaming su NOW.

Il periodo delle Feste di fine anno è da sempre sinonimo di grande cinema visto assieme da tutta la famiglia, che sia in sala, dove vedere le ultime novità, che nella comodità del proprio soggiorno, grazie allo streaming e a piattaforme come NOW, che permettono ai propri abbonati di vedere e rivedere a piacimento i titoli più importanti degli ultimi mesi.

Certi di farvi un servizio gradito, perché mettersi a pensare e a decidere tutti assieme, satolli di pandoro e panettone ed ebbri di regali, abbiamo pensato di stilare una lista di cinque film che sono disponibili in streaming su NOW e su Sky, e che rappresentano quanto di meglio, più avvincente e più spettacolare è circolato sui nostri schermi nel corso del 2022 che stiamo per salutare e mettere in archivio.

Ecco i film che abbiamo scelto per voi:

Dune

Ghostbusters: Legacy

Una famiglia vincente - King Richard

Venom: La furia di carnage

Matrix Resurrections

Dune

Presentato fuori concorso al Festival di Venezia 2021, Dune è stato il vero grande evento di quell'edizione della Mostra del Cinema, e non certo solo perché nei panni del protagonista Paul Atreides c'è l'amatissimo idolo dei teenager di tutto il mondo Timothée Chalamet, affiancato da un cast all star che va da Rebecca Ferguson a Josh Brolin passando per mille altri. 400 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo e sei premi Oscar sono solo indici esterni della visionarità e dell'ambizione di un kolossal da vedere e rivedere, per coglierne tutta l'audacia e le sfumature. Aspettando il nuovo capitolo del dittico annunciato dal regista Denis Villeneuve, che completerà la sua rilettura del romanzo di culto di Frank Herbert che già aveva ispirato David Lynch, dovreste sbrigarvi a godere delle immagini e della storia di Dune, prima che nel corso del gennaio 2023 sparisca dai listini di NOW.



Ghostbusters: Legacy

"Noi redivivi, loro redimorti", dicevano i Ghostbusters nel film che, nel 1984, ne raccontava per primo le gesta e che è stato un successo planetario capace di un impatto spaventoso sulla cultura pop dei nostri tempi. E quindi, in era di remake, sequel e reboot, come si dice in gergo moderno, non sorprende che i Ghostbusters - intesi come personaggi, ma anche come universo, mitologia, icone - siano tornati sullo schermo. L'operazione era rischiosa, ma con Ghostbusters: Legacy Jason Reitman (non a caso figlio di quell'Ivan che aveva diretto il film del 1984) è riuscito in un piccolo, grande miracolo: è riuscito ad attualizzare quella storia e quelle atmosfere (quando non direttamente quei personaggi) riuscendo a cogliere l'essenza purissima di quello che era stato, e di metterla nelle mani di nuovi eroi, tra cui, non casualmente, il Finn Wolfhard di Stranger Things, link direttissimo con i gusti e le estetiche più contemporanee. Ancora di più, è riuscito a rendere omaggio al passato, anche quello suo familiare, con modalità che alla fine del film strapperanno una lacrimuccia anche al più tosto degli spettatori.



Una famiglia vincente - King Richard

Ok, lo sappiamo, per Will Smith il 2022 è stato un anno difficile, dopo lo scandalo dello schiaffo rifilato a Chris Rock per una battuta su sua moglie Jada Pinkett, nel corso della Notte degli Oscar dello scorso marzo. E però, proprio nel corso di quella serata fatidica, che il popolarissimo attore americano sta ancora scontando, Smith è stato premiato con l'Oscar come miglior attore protagonista per Una famiglia vincente - King Richard, il film che lo vede nei panni di Richard Williams, il padre delle leggende del tennis Serena e Venus: l'uomo che con la sua assoluta dedizione, una testardaggine ai limiti dell'ossessione (anzi, oltre l'ossessione) e una disciplina ferrea imposta alle sue figlie, ha trasformato due ragazze di Compton, uno dei sobborghi più tosti e malfamati di Los Angeles, in regine dei campi dei club più esclusivi del tennis mondiale. Da Wimbledon in giù.



Venom: La furia di Carnage

I cinecomic, lo sappiamo bene tutti, sono il genere più popolare dei nostri anni. Film capaci di suscitare interessi assoluti e totalizzanti, e di incassare cifre pazzesche raccontando storie di supereroi con (o senza) superproblemi. Spesso mescolando un po' di ironia a un pathos e a un'epica ai limiti dell'eccessivo. Poi, invece, ci sono film come Venom e ancora di più come il suo sequel, Venom: La furia di Carnage. Che sono cinecomic che si sono messi in testa di ribaltare la formula, e di raccontare le loro storie - quelle del simbionte alieno nato come villain di Spider-Man - utilizzando soprattutto ironia, autoironia e umorismo più o meno nero, lasciando che l'epica e il pathos rivestano un ruolo di secondo piano. L'operazione è riuscitissima e supergodibile, grazie soprattutto a un divertentissimo (e divertitissimo) Tom Hardy nei panni del personaggio protagonista, qui affiancato da Michelle Williams e da un Woody Harrelson perfetto nei panni del cattivo psicopatico.



